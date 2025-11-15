Hockey hoy se juegan las finales de la categoría Sub 16 en Bolívar.

Continúan este fin de semana las definiciones en el Torneo Clausura de la Asociación de Hockey del Centro, con los play offs, que se llevarán a cabo en la ciudad de Bolívar, en cancha del Club Ciudad, jugando el sábado 15 los cuatro primeros de la Zona “A” con los cuatro primeros de la “B”, de la categoria Sub 16.

Segun el programa que se dio a conocer: a las 9 hs Huracán (C.Casares, 4° zona “A”) con Bragado Club (1° de la “B”); a las 10,30 hs Saladillo H.C. (2° de la “A”) con Social (Junín, 3° de la “B”); a las 12,10 hs Atlético (9 de Julio, 1° de la “A”) con Rivadavia (Lincoln, 4° de la “B”)Y a las 13,40 hs Ciudad (Bolívar, 3° de la “A”) con El Linqueño (2° de la “B”).

Luego se enfrentan en semifinales los dos partidos con los perdedores y cierran la jornada del sábado con los dos partidos entre los ganadores; y el domingo se disputan las finales por los puestos 1° al 8° de la categoría.