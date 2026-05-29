Campaña 26/27: Dio inicio la siembra de trigo en Argentina

La nueva campaña de cultivos de invierno puso primera y dio inicio con un ritmo destacado. Según el Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales, la siembra de trigo alcanzó ya el 14,2% del área proyectada a nivel nacional, un avance que se ubicó dentro de los máximos históricos de la serie, destaco la entidad en su panorama agrícola semanal (PAS).

Este dato cobra relevancia porque el inicio de las labores se dio en un contexto de adecuada oferta hídrica en toda el área agrícola. Esa condición permitió acelerar la implantación y adelantar el progreso frente al promedio histórico, con una diferencia positiva de 5,6 puntos porcentuales.

La superficie estimada para el ciclo 2026/27 se ubica en 6,5 millones de hectáreas. Si bien representa una baja interanual del 3%, el área prevista todavía se mantiene 4,8% por encima del promedio de las últimas diez campañas.

Un comienzo prematuro en el sur agrícola

El informe también destacó un inicio incipiente pero temprano de las labores en el sur del área agrícola. Sin embargo, en esa región el área destinada al cereal sería menor a la del ciclo anterior, debido a un mayor interés por cebada y otros cultivos forrajeros.

En el desglose regional, el Centro-Norte de Córdoba mostró uno de los avances más altos, con el 42,5 % de la superficie proyectada ya implantada. En el NOA, el progreso llegó al 71,3 %, mientras que en el NEA alcanzó el 16 %. A nivel nacional, se relevaron 926.236 hectáreas sembradas sobre una proyección total de 6,5 millones.