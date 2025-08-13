Hockey Femenino: Atletico 9 de Julio logro victorias en Bolivar

El sábado pasado comenzó la segunda etapa de los certámenes de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, con el inicio del Torneo Clausura, participando los once clubes agrupados en Zonas “A” y “B” para definir al final del año las posiciones a través de los play offs.

En este sentido los equipos del Club Atlético 9 de Julio viajaron a Bolívar, enfrentando a los equipos del Club Ciudad, logrando una amplia victoria en la categoría menor, Sub 14 ganando 6 a 0.

Luego, en Sub 16 la victoria fue para la visita por 2 a 1. En Sub 19 las jugadoras de 9 de Julio, ganaron por 1 a 0.

Finalmente en Primera division, las jugadoras de Atletico 9 de Julio sufrieron una derrota por 1 a 0.