Hockey: Equipos de Atlético 9 de Julio juegan en Bolívar

Este sábado, los equipos femeninos «millonarios» viajan a Bolívar para enfrentar a los equipos del Club Ciudad, por el torneo de la Liga del Centro de Hockey, donde se completa el domingo con el partido en

Y completa el programa del fin de semana del Club Atlético donde el equipo de Damas Mayores, el domingo, tambien por la segunda fecha, enfrenta en su cancha, a partir de las 10 hs. a San Martín, en el clásico local.

Por el lado del masculino de primera, campeón del año pasado, informaron que debutó esta temporada en Junín venciendo a Sarmiento, ganador del Torneo Apertura 2025; y juega en 25 de Mayo el domingo 26, enfrentando al Club Atlético Las Flores, entidad afiliada a la Asociación de Cuenca del Salado, que prefirió participar en esta Asociación, por su nivel, logrado por la unión de las Asociaciones del Centro y del N.O.