Hockey: el Club Atlético 9 de Julio se consagro campeón en Sub 14 y sub campeón en Sub 19

Se disputo este fin de semana las finales de los play offs del Torneo Apertura del Hockey femenino de la Asociación del Centro de la Provincia de Buenos Aires donde las categorías Sub 14 y Sub 19, resultando del Club Atlético obtuvieron el trofeo de campeón en 7ma categoría y el otro de sub campeón para la 5ta..

Dichos partidos se disputaron en la ciudad Junín, donde en Sub 14, el equipo millonario disputo la final ante Huracán de Carlos Casares, por le gano por 4 a 3.

Mientras que en Sub 19, el equipo de Atlético 9 de Julio, también enfrento al local, Social, donde la visita cayo por 4 a 0, lo que las coloco como sub campeonas de la categoría.

En la semana, la Asociación brindará todos los resultados y las posiciones finales del torneo Apertura de ambas categorías; y el próximo fin de semana, se desarrollarán en la ciudad de Lincoln los play offs de las otras dos divisiones, Sub 16 y primera