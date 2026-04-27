Hockey: Atletico 9 de Julio, recibio a Social de Junin

El ultimo sábado 25 se disputo en cancha de hockey del Club Atlético 9 de Julio, un nuevo encuentro de hockey recibiendo al equipo del Club Ciudad de Junín,

En primer término, las más chiquitas, en Sub 14 “B”, comenzaron las locales ganando 5 a 1, luego jugaron los equipos “A” de la categoría, donde las visitantes, ganaron por 4 a 2.

Luego, en Sub 16, las locales fueron superiores, con un trabajo de presión y ataque y que le permitió al equipo ganar por 7 a 0.

Por el lado de la Sub 19 fue el más duro, ya que el equipo de Junin, mucho mas que viene liderando la categoría, y por eso Atlético 9 de Julio tuvo un trabajo inteligente, le permitió a las locales quedarse con el triunfo por 2 a 1. Cerro la jornada con triunfo de Social en primera.