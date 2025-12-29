Hitos y logros de CIAFA en sus 35 años de trayectoria

La Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA), conmemora una importante trayectoria consolidando su representatividad en el agro nacional. Con el 70% de la producción de fitosanitarios y más del 90% de fertilizantes que abastecen al mercado argentino, la entidad impulsa prácticas responsables, innovación tecnológica y sustentabilidad.

Luis Beconi, presidente y Armando Allinghi, director ejecutivo mbos de CIAFA, destacan hitos regulatorios, avances en formulaciones más sustentables y la creación de redes como la BPA, que fortalecen la competitividad y el crecimiento de la agroindustria argentina.

“La industria fitosania ha podido acompañar y abastecer con calidad y eficiencia todo el crecimiento que desarrolló el agro en Argentina. Hoy la Cámara representa el 70% de la producción de fitosanitarios que abastece al mercado argentino y el 90% o más de la producción de festilizantes. Esto habla de su representatividad”, define a Expoagro Luis Beconi, de formación ingeniero agrónomo y director de Chemotécnica.

De este modo, la entidd trabaja en la promoción de prácticas responsables, innovación tecnológica y sustentabilidad en la producción agrícola. «Impulsa el desarrollo de políticas públicas y aporta información técnica clave para fortalecer la competitividad y el crecimiento de la agroindustria nacional”, señala el referente.

Sobre los hitos principales logrados, destaca la importancia de lograr la integración de sector, “aportando una representación colectiva que ayudara a desarrollar la actividad. Y un importante aporte en materia de gestión en temas regulatorios – lo que permitió un enorme crecimiento a la industria de fitosanitarios en nuestro país-, que acompañó el gran crecimiento que tuvo la actividad agroindustrial desde los años ´90 u en especial en los últimos años”, remarca Beconi.

En materia de innovación, los referentes señalan que se trabaja para“lograr herramientas más sustentables y formulaciones diferenciadas que agreguen valor y acompañen las buenas prácticas agrícolas y de producción, que el agro argentino está llevando a adelante. Ya que somos complemento de la industria química”, dicen.

Sostenibilidad

Desde CIAFA se acompañan iniciativas claves. Desde 2005 trabaja junto a Fertilizar AC se promueven la aplicación eficiente y responsable de los fertilizantes. “Mancomunadamente con otras entidades promovió la creación de la Red BPA (Buenas Prácticas Agropecuarias), que hoy cuenta con más de 80 miembros”, indican los referentes y añaden que la Ley 27.279 sobre envases vacíos de fitosanitarios “ marcó un antes y un después en el manejo responsable de residuos en el agro, estableciendo un marco obligatorio para su gestión”.

“La Cámara también ha intervenido para asegurar el abastecimiento de insumos esenciales, promoviendo la consideración de los fertilizantes y fitosanitarios como productos prioritarios para el desarrollo del país”, explica.

Armando Allinghi, director ejecutivo de CIAFA, destaca la importancia de formar parte de una cadena productiva. “Somos un eslabón en la cadena productiva que busca aportar a la sostenibilidad del sector. Si bien somos una industria, en tanto todo lo que es tecnología no puede estar disociado de los sistemas productivos. En medio de nuestra actividad participan actores que forman conforman la cadena como: la comercialización, distribución y logística, los profesionales que toman las decisiones en los lotes, la automatización y la regulación”, concluye.

expoagro