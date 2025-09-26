Hasta el 31 de octubre: Se abre la inscripción para el Curso de Árbitros en 9 de Julio

La capacitación tendrá una duración de 12 meses y ofrecerá una salida laboral concreta para quienes la completen.

El curso se presenta como una oportunidad clave para la formación de futuros jueces, en un contexto en el que la Liga Nuevejuliense de Fútbol atraviesa una creciente demanda de árbitros para cubrir partidos de Primera División, Divisiones Inferiores y el Torneo Femenino.

La renovación de la plantilla arbitral resulta una necesidad inmediata, tanto por la cantidad de encuentros que se disputan semanalmente como por la importancia de garantizar un adecuado desarrollo de la competencia.

Con cupos limitados, la inscripción permanecerá abierta hasta el 31 de octubre.

Desde la organización resaltaron que esta iniciativa no solo apunta a brindar formación técnica y reglamentaria, sino también a promover valores fundamentales del arbitraje como el respeto, la responsabilidad y la toma de decisiones.