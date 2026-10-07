Hasta el 26 del corriente: Invitan a instituciones a sumarse al desfile del 163° de la Ciudad de  9 de Julio

En el marco de las actividades por el 163° aniversario de Nueve de Julio, se realizará el tradicional desfile, una propuesta que invita a reencontrarnos con nuestras raíces y disfrutar de una jornada dedicada a nuestras tradiciones, revalorizando además a las instituciones de bien público del distrito.

El encuentro será el domingo 1 de noviembre en Plaza Belgrano y es organizado en conjunto con el Centro Tradicionalista El Pihuelo.

La convocatoria está dirigida a centros tradicionalistas e instituciones que quieran sumarse y ser parte de esta celebración, que busca recuperar y poner en valor una expresión que forma parte de la identidad de nuestra comunidad.

INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 26 DE OCTUBRE

Los interesados en participar podrán comunicarse según corresponda:

Para centros tradicionalistas:

📞 2317-404953

📞 2317-474774

Para instituciones:

📞 2317-610007

La invitación es a sumarse a esta gran celebración y ser parte de un encuentro que volverá a reunir a la comunidad para celebrar nuestra historia, nuestras costumbres y nuestra identidad.