Hartazgo: Productores de Carlos Casares se movilizan a la Municipalidad el próximo lunes 6

Una nota que llego a la redacción de El Regional Digital dando cuenta de una movilización que impulsan productores y vecinos de las localidades del distrito de Carlos Casares, ante la grave inundación que sufren y que en mucho de los casos los aísla, el ultimo caso fue una familia de La Sofia, donde debió ser asistida vía aérea con un helicóptero de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Además a esto debe sumar las innumerables imágenes que afloran en redes sociales que dan cuenta de lo intransitable que están los caminos del vecinos distrito.

La nota informa que «Productores se organizaron para manifestarse por el tema agua. Se juntan sobre la banquina de la ruta 5 cerca de la rotonda de la Shell ( ingreso de Acceso Mouras) con maquinarias, vehículos, camiones, etc., previo antes de salir, se distribuirán folletos a los que circulen por la ruta, y aseguraron que no habrá corte de ruta. Luego en caravana marcharan hacia la plaza San Martin de Carlos Casares para estacionarse frente al palacio municipal. Una vez en el Municipio, ingresarán por mesa de entrada nota para el ejecutivo. No habrá oradores ni hablaran con ninguna autoridad.

La nota describe «este problema no solo afecta a quienes trabajamos o vivimos en el campo, repercute directamente en la producción, en la salida de la cosecha, en el traslado de animales, en la llegada de insumos, e impacta en toda la economía local, lo que hoy golpea al productor, lo resentirá el próximo año el comercio, las pymes y las familias» advirtieron.

En esta oportunidad no solo los productores de Carlos Casares se están movilizando, también empresas e instituciones están dando su acompañamiento, por lo que se espera la movilización sea masiva en Carlos Casares.