«Hace falta saber leer»: Sociedad Rural de 9 de Julio, cuestiono duramente a un vocero del municipio por negar la realidad en los caminos rurales

Sociedad Rural de 9 de Julio hizo publico una vez mas, en esta oportunidad en sus redes sociales, una fuerte posición y defensa de sus reclamos ante municipio por la falta de mantenimiento, ni propuesta de un plan de caminos rurales en la red vial del distrito de 9 de Julio.

La entidad subraya «No hay nada más cómodo que interpretar lo dicho según la conveniencia propia. Hace unos días emitimos un comunicado con conceptos y detalles muy claros que no requieren análisis profundos para ser comprendidos; solo hace falta saber leer«.

Lo manifestado por la centenaria entidad rural, responde, según se lee, a declaraciones periodísticas por parte de personas públicas; y asegura que, «Lamentablemente, en notas periodísticas, personas públicas bien informadas —que conocen la veracidad de nuestros planteamientos— intentan cambiar el sentido de lo expuesto para salvar el pellejo de los responsables«.

En otro párrafo, puntualiza, «Lamentamos profundamente que, en vez de reconocer los errores y construir sobre ellos, se prefiera sostener un relato ajeno a la realidad. Esta actitud nos daña a todos, pues somos nosotros quienes padecemos los resultados de tanta mediocridad.

Aclaramos nuevamente: el sector rural no necesita más mesas de diálogo. Hace muchos años que desde nuestra institución participamos en ellas, especialmente el año pasado, cuando asistimos a todas las mesas de trabajo. Es tiempo de soluciones, no de discursos que solo compran tiempo. Las soluciones vienen con maquinaria, trabajo y planificación. Maquinaria no hay, el trabajo es escaso y la planificación es nula. ¿Qué más podemos decir para que se entienda?