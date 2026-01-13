Gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno bonaerense y la paritaria pasó a cuarto intermedio
Con la reapertura de las paritarias provinciales marcada por fuertes rechazos gremiales, otro sindicato se sumó este martes a cuestionar la propuesta salarial del gobierno bonaerense.
Axel Kicillof ofreció hoy un aumento salarial del 1,5% a cobrar en enero para los empleados del estado provincial -docentes, administración central, médico y judiciales- pero no hizo ninguna oferta respecto de los dos meses de 2025 -noviembre y diciembre- durante los que no hubo incremento, por lo que todos los gremios lo rechazaron y la negociación entró en cuarto intermedio.
¿Cómo sigue la negociación?
La negociación -de la que no participaron el ministro de Trabajo, Walter Correa ni su par de Economía Pablo López-, aún no tiene fecha de reinicio, aunque seguirán los contacto informales Una fuente gremial recordó a DIB que para que un eventual acuerdo pueda percibirse en febrero no queda tanto tiempo: “ la semana que viene ya es tarde porque no llegan con los tiempos administrativos para realizar las liquidaciones”.
Una relación en tensión
Los gremios respaldaron a Kicillof a fines del año pasado, cuando la provincia pulseó en la Legislatura para obtener la ley de financiamiento. Aceptaron en ese contexto postergar el reclamo de aumento porque entendieron que sin el endeudamiento contenido en esa norma el financiamiento del incremento se complicaba para la provincia. Pero ahora, con el OK para tomar deuda por US$ 3.680 millones exigen que Provincia otorgue una suba.
