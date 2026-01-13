Gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno bonaerense y la paritaria pasó a cuarto intermedio

Con la reapertura de las paritarias provinciales marcada por fuertes rechazos gremiales, otro sindicato se sumó este martes a cuestionar la propuesta salarial del gobierno bonaerense.

Axel Kicillof ofreció hoy un aumento salarial del 1,5% a cobrar en enero para los empleados del estado provincial -docentes, administración central, médico y judiciales- pero no hizo ninguna oferta respecto de los dos meses de 2025 -noviembre y diciembre- durante los que no hubo incremento, por lo que todos los gremios lo rechazaron y la negociación entró en cuarto intermedio.

La primera ronda de negociaciones de este año llegó con algo de retraso ya que los gremios se habían reunido el diciembre para intentar cerrar la paritaria del año pasado, que se había congelado con el último aumento de octubre, que los agentes públicos percibieron en noviembre, con 25,9 % de suba para los 10 primeros meses de ese año, contra una inflación del 24,8% para el mismo período.

Ahora, los gremios pretendían un retroactivo para empardar la inflación de noviembre y diciembre 2025 -2,5% y 2,8%, respectivamente- pero el gobierno por ahora no ofertó nada. Tampoco están de acuerdo con el 1,5% para el primer mes de 2026, un porcentaje que parece debajo de la inflación probable si se tiene en cuenta el 2,8% de diciembre y el cambio de metodología en la confección de la canasta básica por parte del INDEC.

¿Cómo sigue la negociación? La negociación -de la que no participaron el ministro de Trabajo, Walter Correa ni su par de Economía Pablo López-, aún no tiene fecha de reinicio, aunque seguirán los contacto informales Una fuente gremial recordó a DIB que para que un eventual acuerdo pueda percibirse en febrero no queda tanto tiempo: “ la semana que viene ya es tarde porque no llegan con los tiempos administrativos para realizar las liquidaciones”.