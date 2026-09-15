Feedlots: la ocupación cayó al 71,5% y la reposición anticipa una menor dinámica de encierre

El Índice de Reposición Feedlot fue de 0,74, lo que significa que ingresaron 74 animales por cada 100 vendidos. El 62% de las empresas relevadas declaró estar en situación de vaciado, mientras que apenas el 35% se encuentra en proceso de llenado.

La ocupación de los establecimientos de engorde a corral volvió a mostrar una retracción durante septiembre. De acuerdo con el relevamiento de la Cámara Argentina de Feedlot (CAF), los corrales registraron una utilización del 71,56% al 1° de septiembre, frente al 75,46% registrado al 1° de agosto para las mismas empresas relevadas.

La caída representa una diferencia de 3,9 puntos porcentuales en apenas un mes y marca una menor intensidad en el ingreso de hacienda a los corrales.

La capacidad total de encierre relevada por la CAF al 1° de septiembre alcanzó las 917.739 cabezas, mientras que el comportamiento de los principales indicadores muestra una relación de reposición inferior al nivel de equilibrio.

En ese sentido, el Índice de Reposición Feedlot (IRF) se ubicó en 0,74, es decir, por cada animal vendido ingresaron 0,74 animales. El indicador permite observar la relación entre los ingresos y las ventas de hacienda de los establecimientos de engorde.

El dato adquiere relevancia cuando se lo vincula con la situación declarada por las empresas. Según el relevamiento, el 35% de los establecimientos se encuentra en proceso de llenado, mientras que el 62% manifestó encontrarse en una situación de vaciado. El escenario refleja una mayor cantidad de corrales que están reduciendo su nivel de ocupación que establecimientos que avanzan en la recomposición del stock.

A su vez, el Índice de Ingreso Feedlot (IIF) —que relaciona los animales ingresados con la capacidad de encierre— se ubicó en torno al 11%, otro indicador que refleja una dinámica de ingreso moderada frente a la capacidad disponible.

Menor reposición y presión sobre el stock

El comportamiento de la reposición también puede observarse a partir de las ventas. El relevamiento de la CAF registra ventas equivalentes al 20,77% del stock al 1° de agosto, mientras que el índice de reposición de septiembre se ubicó claramente por debajo de uno.

La combinación de ambos datos muestra un mercado de encierre en el que los establecimientos están vendiendo hacienda a un ritmo superior al de reposición, generando una reducción de la ocupación.

El dato no necesariamente implica una caída generalizada de la actividad de los feedlots, pero sí marca un cambio respecto de los niveles de utilización observados un mes antes y, particularmente, una menor presión de compra de hacienda para reposición.

La recría, con más hacienda y mayor peso del campo

El comportamiento de las recrías presenta una dinámica diferente. El relevamiento contabilizó 164.280 animales en recría, un 3% más que en la medición anterior.

Dentro de ese total, 61.036 animales se encuentran en recría a corral, con una caída del 8%, mientras que 103.244 cabezas están en recría a campo, mostrando un crecimiento del 10%.

De esta manera, la mayor parte de los animales en recría se encuentra actualmente en establecimientos o sistemas de campo, mientras que la recría a corral pierde participación.

Sobre el total de animales en recría relevados, aproximadamente 63% corresponde a recría a campo y 37% a recría a corral, consolidando un esquema con mayor participación de los sistemas pastoriles.

La industria mantiene un peso central en la hotelería

Otro dato destacado del relevamiento corresponde a los establecimientos que brindan servicio de hotelería. En esos corrales, el 65% de la hacienda corresponde a la industria, mostrando el peso que mantienen los frigoríficos y otros actores industriales dentro de este segmento.

En cuanto al destino de la hacienda vinculada a estos establecimientos, el 54% corresponde a exportación, mientras que el 46% tiene como destino el consumo interno.

La composición representa un cambio de cinco puntos porcentuales respecto de la medición anterior: aumenta la participación de la hacienda destinada a exportación y disminuye en igual magnitud la correspondiente al consumo.

El escenario que surge del relevamiento de septiembre combina, así, menor ocupación, una reposición por debajo de uno y una mayor cantidad de empresas atravesando una etapa de vaciado. A la vez, la recría mantiene un volumen importante, aunque con un desplazamiento desde el corral hacia el campo, mientras que la industria continúa teniendo una participación predominante en los establecimientos que ofrecen hotelería