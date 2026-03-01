Golpe al narcotráfico en Pehuajó: Desbaratan dos laboratorios de cannabis y secuestran una cifra récord de droga

En lo que representa uno de los golpes más significativos contra el tráfico de estupefacientes en la zona en lo que va del año, la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Trenque Lauquen (sede Pehuajó) logró desmantelar una compleja estructura de producción y venta de estupefacientes. La operación, que culminó tras meses de tareas de inteligencia, puso fin a la actividad de dos laboratorios “indoor” de alta tecnología que operaban en la ciudad de Pehuajó.

Una investigación de precisión

La causa, que se desprende de las IPP N° 1570/25 y 1923/25, tuvo su génesis a principios de 2025. Bajo la dirección del Dr. Teodoro Ruiz (UFI N° 8 de Pehuajó) y el Dr. Raúl Carini Hernández (Ayudantía de Causas Complejas y Estupefacientes de Trenque Lauquen), los investigadores lograron trazar el mapa de una organización que no solo cultivaba, sino que procesaba y comercializaba cannabis a gran escala.

Para garantizar el éxito de las medidas dispuestas por los Juzgados de Garantías N° 1 y N° 2, a cargo de la Dra. Anastasia Marques y el Dr. Matías Crespo, se coordinó un despliegue de fuerzas federales y provinciales que incluyó a la DDI local, Seguridad Vial, la Estación de Policía Comunal y el Comando de Prevención Rural.

Los allanamientos: Tecnología al servicio del delito

Los uniformados irrumpieron de manera simultánea en cinco domicilios estratégicos de Pehuajó: Mármol N° 1183, Oyuela N° 375, Del Valle N° 208, Alem N° 393 y López y Planes N° 746.

Lo que encontraron dentro sorprendió por su sofisticación. No se trataba de un cultivo rudimentario, sino de auténticos laboratorios ilegales equipados con:

Sistemas de iluminación LED de alta potencia.

Dispositivos de control de temperatura y humedad (coolers y sensores).

Sistemas de regulación de dióxido de carbono para acelerar el crecimiento.

Prensas manuales eléctricas y selladoras para el empaque del producto final.

Incautación récord y un hallazgo histórico

El balance del operativo arrojó resultados contundentes. Se secuestró un total de 25 kilos con 909 gramos de marihuana, gran parte de ella ya fraccionada en envoltorios y cigarrillos listos para la venta. Además de la droga, se incautaron $786.190 pesos argentinos y 1.100 dólares estadounidenses, presumiblemente fruto de la actividad ilícita.

Sin embargo, el dato que encendió las alarmas de las autoridades fue el hallazgo de 22 gramos de hongos alucinógenos. Según confirmaron fuentes policiales, se trata de la primera vez que se detecta este tipo de sustancia psicoactiva en la región, lo que marca un precedente preocupante en el mercado local de drogas sintéticas y naturales.

Detenciones y situación legal

Como resultado directo de las irrupciones, fueron aprehendidos y posteriormente detenidos Matías Nahuel Del Pup (27) y Lautaro Hugo Villalón (28). Ambos enfrentan cargos graves por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

La justicia dejó en claro que ninguno de los implicados contaba con autorizaciones del REPROCANN ni bajo el amparo de las Leyes N° 27.669 y 27.350, que regulan el uso medicinal e industrial del cannabis. Por el contrario, la infraestructura hallada y la tenencia de una réplica de arma de fuego apuntan a una operación estrictamente vinculada al narcotráfico.

El parte oficial fue firmado por el Comisario Inspector René Tomaselli, Director de la delegación interviniente, quien destacó la importancia del trabajo articulado entre las diferentes fuerzas para retirar de circulación tal magnitud de estupefacientes.

Casares on line