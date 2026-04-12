Golf: El Profe Claudio Roldan termino entre los Top 10 en el Seniors de Rio Cuarto

Conforme informo el Golf Club 9 de Julio, el pasado fin de semana se disputó en el Río Cuarto Golf Club (Cba.) , el Torneo de Golf categoría Seniors, con participación de conocidas primeras figuras del golf nacional, incluso ex campeones; entre ellos nuestro Profesor del Golf, Claudio Roldán, con una destacada actuación, informaron

La primera ronda del campeonato tuvo como punteros a José Cóceres – éste, se consagro ganador en 2008 y 2009 – y a Roldán, que despertó los mejores comentarios de jugadores y público, ambos con 71 golpes, uno bajo el par; tuvieron como escoltas a Carlos Agüero y a Roberto Cóceres, quienes igualaron el par del campo; luego clasificaron con un empate en el quinto puesto entre tres jugadores, Ariel Cañete, Gustavo Acosta y Ricardo Montenegro, todos ellos ex campeones, en el caso de Cañete, defensor del título.

Como parte del torneo y que suele suceder, la lluvia se presentó y si bien no fue un factor determinante para que se disputaran los primeros dieciocho hoyos, alteró el normal curso del juego, finalizando primeros Sebastián Fenandez y Ariel Cañete, quienes disputaron el desempate, pero el tiempo influyó para no poder terminar el partido, compartiendo entonces el título; finalizando el representante del Golf Club Atletico 9 de Julio, Claudio Roldán, en el 8° lugar, una muy buena ubicación atento al nivel de los participantes.