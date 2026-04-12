12/04/2026   Deportes

Golf: El Profe Claudio Roldan termino entre los Top 10 en el Seniors de Rio Cuarto

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Conforme informo el Golf Club 9 de Julio, el pasado fin de semana se disputó en el Río Cuarto Golf Club (Cba.) , el Torneo de Golf categoría Seniors, con participación de conocidas primeras figuras del golf nacional, incluso ex campeones; entre ellos nuestro Profesor del Golf, Claudio Roldán, con una destacada actuación, informaron
La primera ronda del campeonato tuvo como punteros a José Cóceres – éste,  se consagro ganador en 2008 y 2009 – y a Roldán, que despertó los mejores comentarios de jugadores y público, ambos con 71 golpes, uno bajo el par; tuvieron como escoltas a Carlos Agüero y a Roberto Cóceres, quienes igualaron el par del campo; luego clasificaron con un empate en el quinto puesto entre tres jugadores, Ariel Cañete, Gustavo Acosta y Ricardo Montenegro, todos ellos ex campeones, en el caso de Cañete, defensor del título.

8vo. lugar para el Profe Claudio Roldan en el Senior de Rio Cuarto

Como parte del torneo y que suele suceder, la lluvia se presentó y si bien no fue un factor determinante para que se disputaran los primeros dieciocho hoyos, alteró el normal curso del juego, finalizando primeros Sebastián Fenandez y Ariel Cañete, quienes disputaron el desempate, pero el tiempo influyó para no poder terminar el partido, compartiendo entonces el título; finalizando el representante del Golf Club Atletico 9 de Julio,  Claudio Roldán, en el 8° lugar, una muy buena ubicación atento al nivel de los participantes.

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