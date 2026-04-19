Girasol: Advanta propone excelentes alternativas para tomar ventaja de un mercado de girasol atractivo

Sobre una campaña 25/26 que está cerrando en 2,8 M de hectáreas, lo cual representa un 40% superior al promedio de las últimas campañas en términos de superficie, el cultivo se posiciona como el gran protagonista del ciclo agrícola. El colapso de los inventarios globales en el Mar Negro y la Unión Europea, sumado a una demanda que se desacopló del mercado energético, configuraron un escenario de rentabilidad estratégica para el productor local; alcanzando en su totalidad una producción récord de 6,5 M TN (+28% vs año anterior).

Partiendo de esta base y con la mirada puesta en la nueva campaña (26/27) de girasol en Argentina, se presentan condiciones que invitan al productor a atender a este cultivo como una oportunidad en su rotación agrícola. Factores como precios internacionales en franca recuperación con una demanda sostenida de aceite en el mundo, márgenes competitivos y un pronóstico climático favorable anticiparían la posibilidad de otro año optimista en la superficie de siembra.

Escenario internacional: el desacople del mercado energético

La nueva campaña 26/27 de girasol comenzará a sembrarse entre los meses de agosto y octubre próximo, donde la siembra del hemisferio norte se encontrará en sus etapas finales de floración y llenado de granos. Por lo tanto, el inicio de la siembra en nuestro medio se va a dar ya conociendo la situación de productiva del área del Mar Negro y de la Unión Europea, principalmente en los países del este de ese continente. Su éxito o fracaso productivo va a depender, en gran medida de las condiciones del verano boreal, el que, durante años Niño como el pronosticado, presentan riesgos de disminución de precipitaciones y alta temperatura.

El complejo del aceite de girasol está mostrando un fenómeno de desacoplamiento respecto al sector energético. Mientras que los índices del petróleo crudo han registrado una fuerte volatilidad, los futuros del aceite de girasol repuntaron hacia los USD 1.600 en promedio por tonelada. Esta divergencia responde a una reducción en los inventarios físicos globales, con una proyección de caída del 15% en los stocks finales, alcanzando su nivel más bajo en años, según sitios especializados.

Lo antes dicho, sumado a buenas condiciones de abastecimiento hídrico en nuestro medio, lleva a que la próxima campaña de Girasol en nuestro país pueda superar a lo sucedido en el año 25-26, tanto en área de siembra como en producción.

Tecnología y genética adaptada para cada región

Para capitalizar esta oportunidad histórica de precios firmes y alta demanda, la elección de la genética se vuelve una decisión estratégica fundamental. Advanta se posiciona en este contexto con una paleta de híbridos probados que destacan por su rinde, sanidad, estabilidad y alto contenido de aceite.

En la región norte del país, la oferta se apoya en híbridos que ya demostraron su desempeño a campo. Entre ellos se destaca el ADV 5505 CL, reconocido por su estabilidad y consistencia en rendimiento. A esta propuesta se suma el ADV 5420 CLP, una evolución pensada para ambientes más exigentes, que combina un mayor potencial productivo con un perfil sanitario optimizado, respondiendo a las demandas de planteos más desafiantes. Por el otro lado, en la zona sur girasolera, el foco está puesto en el ADV 5310 CL, un híbrido que sobresale por su excelente comportamiento frente a Phomopsis, sin resignar altos rendimientos. Junto a este material, se consolidan alternativas como el ADV 5407 CL, que en la última campaña superó las 66.000 bolsas comercializadas y logró posicionarse en el podio de diversas redes de ensayos externas, reforzando su respaldo técnico. Completan la propuesta para esta región el ADV 5505 CL y el ADV 5420 CLP, opciones clave para explorar altos rendimientos y maximizar la bonificación por contenido de aceite.

Más allá de La excelente performance de los híbridos comprobada a campo, la compañía refuerza su propuesta con un acompañamiento técnico integral a lo largo de todo el ciclo. «El productor argentino está frente a una oportunidad. En ese escenario, elegir bien es una decisión estratégica», afirmó Bruno Simonetti, de Advanta, destacando que la cercanía y el asesoramiento como sus diferenciales más valorados por el productor para superar los límites productivos campaña tras campaña.

Simonetti resalta la invitación a todos aquellos productores que eligieron materiales Advanta a hacerse socios del Club Advanta y ser parte de los importantes beneficios que tiene formar parte del Club. Por otro lado, invitó a todos los productores de girasol a participar del segundo Congreso “Puro Girasol” que este año se realizará en la ciudad de Trenque Lauquen. “Pueden seguirnos en @advantasemillas para conocer toda la información del Club Advanta y enterarse los detalles del congreso que se viene” concluyó.