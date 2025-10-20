GF Ingeniería y el desafío de desarrollar Energía Solar en todo el país

La 128º Expo Rural de 9 de Julio fue un gran escenario para las mas de 90 empresas e instituciones en poder mostrarse. En ese marco GF Ingeniería, volvió a exponer por tercer año consecutivo y desplego un stand totalmente sustentable, ya que se proveyó de energía eléctrica mediante el sistema de pantallas solares, lo que alimento de 200 volts, la iluminación del stand, el funcionamiento de dos tipos de bombas de aguas, y la casilla equipada con un taller y herramientas como soldadora, y como uso de oficinas.

El Ing. Electromecánico, Juan Martin Figueroa integrante de la empresa GF Ingeniería destaco las virtudes de este tipo de energía que esta creciendo tanto en empresas, el medio rural, incluso en ciudades y pequeñas localidades.

La empresa que ya tiene varios proyectos de energía solar desarrollando en distintos ámbitos del distrito y de la region, viene de instalar un sistema solar para dotar de agua extraída de pozo en la provincia del Chaco, donde alli una empresa ganadera equipo su campo con esta tecnología.

Mira como se trabajo en Chaco, en la video nota con el Ing. Figueroa