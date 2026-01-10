Gestión de suelos: Incidencia y uso agronómico de la napa de agua

Las napas pueden contribuir significativamente al consumo de agua por parte de los cultivos. Algunos estudios muestran que cuando las precipitaciones son deficientes, la contribución de las napas puede superar el 40% del total de agua utilizada por un cultivo. La Figura 1 muestra cómo se puede reconocer esta potencial contribución en el perfil del suelo. En el perfil 1 sin influencia de napa el contenido de agua útil en tramos de 1 m es el siguiente: 1 m (62 mm), 1 a 2 m (62 mm), 2 a 3 m (25 mm), total perfil (149 mm). Por su parte el perfil 2 posee los siguientes contenidos: 1 m (59 mm), 1 a 2 m (79 mm), 2 a 3 m (357 mm), total del perfil (495 mm). El agua que excede la capacidad de retención del suelo (agua gravitacional) es de 238 mm, distribuidos entre los 180 y 300 cm del perfil.

Figura 1. Perfiles de humedad con y sin influencia de napa. Punto de marchitez permanente (PMP) y capacidad de campo (CC).

En la Figura 2 se representa la variación de la napa en el perfil de un Hapludol cercano a la localidad de Morea (Partido de 9 de Julio) y las precipitaciones para el periodo evaluado. Se puede comprobar la incidencia de las precipitaciones en la dinámica de la napa para el periodo 2000 – 2025.

Considerando un cultivo con raíces que exploran 150 cm se puede observar que en los años 2001 al 2004 tuvo lugar “al acoplamiento” con la napa. Si las raíces fuesen de pastura perenne, con raíces de 300 cm, en el período comprendido entre el 2008 al 2013 se registró acoplamiento. En periodos entre el 2008 al 2013 la napa profundizo llegando a desacoplarse en parte de los cultivos que se realizan en la zona. Por otra parte, en periodos lluviosos la napa alcanzó estratos cercanos a la superficie como en el año 2001,2002,2003 y 2025, limitando establecimiento de cultivos y algunas prácticas culturales por falta de transitavilidad.

Figura 2: Variación de la napa en profundidad (m) y precipitaciones (mm) para 9 de Julio. Período 2000-2025.

Asimismo, se puede observar la dinámica de la freática durante el año 2025 en 9 de Julio, donde las precipitaciones fueron de 1531 mm. (Figura 3). Claramente se aprecia una napa a 3 m de profundidad (enero) que fue ascendiendo de acuerdo a las precipitaciones que ocurrieron a partir del mes de febrero, llegando a estar cercana a la superficie en el mes de agosto, octubre y noviembre. Las precipitaciones en el periodo febrero a octubre representaron 86 un % del total anual.

Figura 3. Evolución de la napa en 9 de Julio en el año 2025

Reconocer la limitante para saber hasta dónde se puede avanzar es unos de los grandes desafíos de la agronomía de los sistemas actuales de producción. Identificar las causas de los cambios, darle magnitud a los mismos y entender los procesos que están ocurriendo son las claves para reconocer las prácticas de manejo a implementar. Las observaciones periódicas de dinámica y calidad de napa permitirán en el tiempo reconocer sus variaciones espaciales (superficie) y verticales (profundidad/espesor que pudiesen presentar grandes cambios en su conductividad eléctrica y la acidez o alcalinidad (CE o pH). Poder calcular/cuantificar la capacidad de recarga del nivel de la napa permitirá reconocer la oportunidad de uso, riesgo de anegamiento/saturación, y consecuencia sobre cultivos sensibles a encharcamiento. Además, conocer el tipo de sales permitirá poder clasificar el tipo de agua y las consecuencias en su variación espacio/vertical. Si bien la carga de solutos en la napa puede representar un problema para la productividad de los cultivos, algunos de los solutos presentes en el agua subterránea son nutrientes, a veces deficitarios bajo condiciones normales. Un nutriente a menudo limitante y muy significativo en el aporte freático es el azufre. Presente en la mayoría de las aguas como uno de los aniones dominantes en la forma de sulfato, su aporte puede superar los 25 kg/ha por cada 100 mm de lámina de napa en la mayoría de las situaciones pampeanas (Jobbágy y Nosetto, 2009).

Fuente: Manejo de suelos: Aspectos de la evaluación y uso agronómico de la napa. Publicación Técnica N.º 133 / 2025 ISSN 0325-2132

Fernández, Romina1 2; Álvarez, Cristian1 2; Rillo, Sergio 3; Saks, Matías 4; Quiroga, Alberto Raul4

1 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Anguil 2 Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Agronomía; Argentina 3 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Pergamino. Agencia de Extensión Rural 9 de Julio; Argentina 4 Actividad privada