General Villegas: Murió una nena de 8 años tras ser golpeada por un arco durante una práctica de patín

Una nena de 8 años murió este martes luego de sufrir un grave accidente mientras practicaba patín en el gimnasio del Club Eclipse Villegas, en General Villegas, al noroeste de la provincia de Buenos Aires. La menor recibió un fuerte golpe en la cabeza y, pese a haber sido trasladada de urgencia al hospital municipal, no pudieron reanimarla.

De acuerdo con información publicada por el medio local Diario Actualidad, el hecho ocurrió durante una práctica de la disciplina. La nena se habría enganchado con la red de uno de los arcos ubicados en el gimnasio, lo que habría provocado la caída de la estructura sobre ella.

Como consecuencia del impacto, sufrió un traumatismo de cráneo y fue trasladada al hospital municipal. Allí recibió atención médica, pero finalmente falleció.

Tras el episodio, se inició una investigación penal para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y establecer eventuales responsabilidades. En particular, se busca determinar las condiciones en las que se encontraba la estructura y cómo se produjo su caída durante la actividad deportiva.

El Club Eclipse Villegas suspendió sus actividades

El fallecimiento fue comunicado por el Club Eclipse Villegas a través de sus redes sociales. La institución expresó su “profundo dolor, conmoción y un inmenso pesar” por la muerte de una de sus deportistas y acompañó a la familia, amigos y profesores de la niña. “No existen palabras que puedan describir o aliviar el dolor frente a una pérdida tan incomprensible”, señaló el club en su mensaje.

A raíz de lo ocurrido, la institución decretó duelo institucional y dispuso la suspensión, hasta nuevo aviso, de todas sus actividades deportivas, sociales y administrativas como muestra de respeto y recogimiento.

Además, el club manifestó que se encuentra “a entera y absoluta disposición de las autoridades competentes” y que colaborará con la investigación para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.

Por último, desde la institución pidieron a la comunidad “máximo respeto, prudencia y empatía” hacia la familia de la menor ante el momento de profundo dolor que atraviesa.

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