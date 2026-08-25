Cocinaron un omelette gigante de 10.000 huevos: CAPIA proveyo uno de los productos más saludables y nutritivos del campo argentino

En el marco del 61° aniversario de la ciudad de Boulogne, la entidad celebró junto a más de 2.500 vecinos en una jornada familiar que contó con la donación total de la materia prima por parte de sus socios y la presencia del intendente de San Isidro, Ramón Lanús.

En una verdadera fiesta popular e institucional realizada en el Parque Arenaza de la localidad de Boulogne, la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) encabezó una destacada acción de difusión y promoción del consumo del huevo en el marco del 61° aniversario de dicha ciudad. El evento central consistió en la preparación de un multitudinario omelette gigante elaborado con 10.000 huevos, donados íntegramente por los socios avícolas de la entidad.

La jornada familiar e inclusiva, enmarcada en el programa municipal “Mi Barrio de Fiesta”, congregó a una concurrencia estimada entre 2.500 y 3.000 vecinos que se acercaron para presenciar el encendido de la gran sartén y compartir la propuesta gastronómica, que contó además con la colaboración de la Cofradía del Omelette Gigante de Pigüé y la participación especial del chef Santiago Giorgini.

El encuentro contó con la presencia institucional del intendente de San Isidro, Ramón Lanús, quien acompañó la celebración comunitaria junto a autoridades locales, destacando el trabajo conjunto entre el sector público y la cadena productiva privada para promover actividades saludables y de integración vecinal.

«Nos encontramos festejando el 61° aniversario de Boulogne en este Parque Arenaza junto a la Cofradía de Pigüé con un omelette de 10.000 huevos. Queremos agradecer profundamente la colaboración de los socios de CAPIA, muy comprometidos en difundir el consumo del huevo: un producto 100% argentino, saludable, un alimento irremplazable que tiene todas las vitaminas menos la C, versátil, económico, accesible y sin aditivos ni conservantes. Es la mejor proteína animal después de la leche materna según la FAO, y es el reflejo del trabajo diario que nuestros avicultores le ponen en sus granjas.», expresó Javier Prida, Presidente de CAPIA.

Durante la jornada, se remarcó además el carácter federal y estratégico de la avicultura argentina, un sector productivo que utiliza insumos 100% nacionales —principalmente maíz y soja— y genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos en todo el territorio nacional.

El valor nutricional del huevo argentino:

Proteína de máxima calidad: Calificada por la FAO como la mejor proteína de origen animal después de la leche materna.

Calificada por la FAO como la mejor proteína de origen animal después de la leche materna. Alimento 100% Natural: Envasado en origen, libre de aditivos y conservantes artificiales.

Envasado en origen, libre de aditivos y conservantes artificiales. Riqueza vitamínica: Aporta todas las vitaminas esenciales con excepción de la vitamina C.

Aporta todas las vitaminas esenciales con excepción de la vitamina C. Consumo récord: Argentina se posiciona entre los líderes mundiales de consumo de huevo, con una proyección cercana a los 398 huevos por habitante.

Desde CAPIA reafirmaron el compromiso continuo de los productores e industrializadores avícolas del país de seguir acompañando a las comunidades locales, acercando alimentos frescos, sanos y de alto valor biológico a las familias argentinas.