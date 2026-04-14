Ganadería: Siempre se dijo que se necesitaba precio. Bueno el precio hoy esta

El IPCVA llevo su primera Jornada a Campo al sudeste bonaerense en la localidad de Bordenave en Establecimiento El Campito de familia Montero. El encuentro dejo en claro el fuerte interés de productores y la cadena ganadera, quedando demostrado en las mas 500 personas que participaron de la jornada.

Dentro del programa de charlas, y vista al campo, se abordaron temas como producir mas terneros, como elegir genética, como blindar el negocio ganadero para cumplir con la Unión Europea, siembra de pasturas, ademas del mercado que estuvo a cargo del Ing. Agr. Adrian Bifaretti del Departamento de Promoción Interna de IPCVA, y que se aboco a dejar las perspectivas del mercado y como esta el negocio ganadero hoy.