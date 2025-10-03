Ganadería: Las inundaciones se metieron en la 128º Expo Rural 9 de Julio

Comenzó la 128º Expo rural de 9 de Julio y con ello la noticia que de alguna manera la inundación que sufre el partido, también se metió en la exposición, ya que productores no pudieron retirar sus animales con los que iban a participar del Concurso de Novillos.

Cristian Ares, productor del distrito de 9 de Julio y vice presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio describió que el Concurso se presenta para muy bueno en la participación, sin embargo muchos productores debieron desistir, ya que no pudieron sacar sus animales o en algunos de los casos, liquidaron su stock.

La Jornada Ganadera conto con una disertación de la Lic. Eugenia Brusca de IPCVA y de Ignacio Harris de la Asociación Angus, y conto con un muy buen numero de asistentes.

MIRA LO QUE NOS DICE CRISTIAN ARES SOBRE ESTA SITUACIÓN, DONDE LA INUNDACION QUE SE SUFRE, SE METIO EN LA EXPO