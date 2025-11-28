Ganadería: Cuando la eficiencia se convierte en pilar y bastión del negocio

Una Jornada ganadera organizada por la Filial FAA 9 de Julio en Veterinaria Fortín Oeste, convocó a medio centenar de productores rurales, con fuerte presencia de jóvenes, para escuchar y tomar apuntes que brindo productor ganadero de Pellegrini (B), Pablo Etcheberry.

Mas allá de ser Etcheberry, un asiduo participante de redes sociales donde cuenta como produce, y dejar ciertas recomendaciones, los resultados de comunicador ganadero, lo acompañan.

Etecheberry es cuarta generación como productor ganadero, recuerda como junto a su padre y abuelo, ya estaba en medio de las vacas y asegura que esto de tener gestión en el proceso de hacer ganadería, mucho lo aprendió en la escuela agrotecnica en la cual se formo. En el tambo hacíamos parcelas todos los días», recordó.

Este productor agropecuario de 45 años con su mensaje en como hacer ganadería tranqueras adentro, ya lo ha llevado a los cinco continentes, en varios paises ha prendido, y en Argentina país ganadero por excelencia, no para de predicarlo, enseñarlo y de recordarlo, en lo que refiere a «la fusión de todo lo que es hilo de electro plástico, varillas y electrificador llevado a la ganadería de manera muy intensiva.

El disertante analizo el momento que vive la ganadería y recomendó saber aprovecharlo, no se sabe si es un tren que esta pasa y se va o es uno que se queda. Etcheberry acudió a su memoria, y recuerda que solo hemos vivido tres momentos de vacas a mil dólares, y al rato las tuvimos a 250 dólares, por lo que recomendó aprovechar, ya que es un momento para levantar la cabeza y hacer algunas inversiones que quedaron colgadas.

Manejo del sistema

Pablo Etcheverry quien dialogo con El Regional Digital, subrayo que la base es tener acomodadas las cosas simples de la ganadería. Un servicio estacionado de 3 meses en lo posible 63 días, ojalá sea 42, dijo y agrego tener presente el descarte de toda vaca que no presenta ternero al momento del parto.

Fertilización

En otro orden, se le consulto a Etcheberry, acerca de fertilización en pasturas, a lo que respondió, «mas allá de la técnica. Nosotros lo que recomendamos es mediante el uso del alambre eléctrico es la fertilización propia de la vaca, que lo que coma quede depositado en el suelo en la misma parcela donde lo consumió. Hoy tenemos un traslado muy grande de fertilidad, de allí que necesitamos fertilizar pasturas, analizo.

Sin embargo vemos que se acumula mucho de este recurso en los bebederos y empieza a decrecer a medida que el potrero se empieza a alargar.

Palabras finales