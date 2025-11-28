Ganadería: Cuando la eficiencia se convierte en pilar y bastión del negocio
Una Jornada ganadera organizada por la Filial FAA 9 de Julio en Veterinaria Fortín Oeste, convocó a medio centenar de productores rurales, con fuerte presencia de jóvenes, para escuchar y tomar apuntes que brindo productor ganadero de Pellegrini (B), Pablo Etcheberry.
Mas allá de ser Etcheberry, un asiduo participante de redes sociales donde cuenta como produce, y dejar ciertas recomendaciones, los resultados de comunicador ganadero, lo acompañan.
Etecheberry es cuarta generación como productor ganadero, recuerda como junto a su padre y abuelo, ya estaba en medio de las vacas y asegura que esto de tener gestión en el proceso de hacer ganadería, mucho lo aprendió en la escuela agrotecnica en la cual se formo. En el tambo hacíamos parcelas todos los días», recordó.
Este productor agropecuario de 45 años con su mensaje en como hacer ganadería tranqueras adentro, ya lo ha llevado a los cinco continentes, en varios paises ha prendido, y en Argentina país ganadero por excelencia, no para de predicarlo, enseñarlo y de recordarlo, en lo que refiere a «la fusión de todo lo que es hilo de electro plástico, varillas y electrificador llevado a la ganadería de manera muy intensiva.
El disertante analizo el momento que vive la ganadería y recomendó saber aprovecharlo, no se sabe si es un tren que esta pasa y se va o es uno que se queda. Etcheberry acudió a su memoria, y recuerda que solo hemos vivido tres momentos de vacas a mil dólares, y al rato las tuvimos a 250 dólares, por lo que recomendó aprovechar, ya que es un momento para levantar la cabeza y hacer algunas inversiones que quedaron colgadas.
Sobre el final, Pablo Etcheberry al referirse sobre el momento de la ganadería actual, alentó a trabajar tranqueras adentro. Las cosas siempre funcionan. Nosotros con el ternero a 0,70 centavo de dólar, también éramos rentable. El tema es poder mantener manejo para aprovechar el viento de cola de la mejor manera como el actual.
