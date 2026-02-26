Galicia llega a Expoagro con el foco puesto en financiamiento, tecnología y sustentabilidad

Del 10 al 13 de marzo, en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, el banco dirá presente con una iniciativa diseñada para responder a los desafíos actuales del agro argentino. Con más de 120 años de trayectoria, la participación estará enfocada en acompañar la inversión, la producción y la planificación del negocio agropecuario, combinando cercanía, especialización sectorial y soluciones financieras innovadoras.

Financiamiento alineado a la producción

En esta edición, Galicia ampliará su propuesta para el sector ganadero con soluciones para la compra de reproductores, la retención de vientres, instalaciones y otras inversiones clave en el proceso productivo, a través de financiamiento de largo plazo con garantía sobre hacienda.

Además, el banco presentará nuevas alternativas de crédito basadas en activos reales digitalizados que permiten convertir granos, hacienda y contratos forwards en financiamiento, a través de la tecnología de Siloreal integrada a la plataforma Nera. Esta alianza permite al productor ampliar su financiación con líneas adaptadas a su actividad comercial, mejorar la planificación financiera y optimizar la gestión de sus activos productivos.

Anticipo 2026: Maquinaria, insumos y capital de trabajo

En Expoagro 2026, presentará su propuesta de financiamiento para maquinaria nueva y usada, tanto en pesos como en dólares. También, alianzas estratégicas con John Deere, PLA, CASE, New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Mercedes Benz, Volkswagen, IVECO y Scania, que permiten acceder a soluciones competitivas para el mundo agrícola y de transporte pesado.

Por otro lado, para la compra de insumos a través de NERA el banco ofrece la posibilidad de acceder a líneas en pesos y dólares de forma 100% digital. Además Galicia contará con un espacio dedicado al sector ganadero, brindando asesoramiento personalizado para los productores con alternativas ágiles para financiar la campaña, con líneas exclusivas en pesos, dólares y granos.

Para capital de trabajo ofrecerán las líneas tradicionales de descuento de cheques con plazos hasta 360 días, préstamos inmediato y financiaciones con aval de SGR.

Líneas sustentables

Galicia mantiene su compromiso con la sustentabilidad presentando acuerdos con Bayer Green Credit y Syngenta para financiar prácticas sustentables. A través de Nera y con previa inscripción con los proveedores, los clientes pueden acceder a financiar estas prácticas con tasas preferenciales.

Digitalización y tecnología

Con la nueva App Galicia Office, un productor puede abrir su Cuenta Rural en el momento de manera digital, lo que le permitirá acceder de inmediato a toda la oferta de financiaciones exclusivas que estarán vigentes durante Expoagro.

Quienes estén interesados en conocer la propuesta Galicia Agro con mayor profundidad, en el stand del banco habrá especialistas para asesorarlos y acompañarlos en el proceso para hacerse cliente.

El ecosistema Grupo Galicia, al servicio del agro

Por su parte, Galicia Seguros estará junto al agro con una propuesta de cobertura integral orientada a la gestión de riesgos del negocio rural. La oferta incluye soluciones para cultivos, almacenamiento de granos, ganadería, establecimientos rurales, transporte y maquinaria agrícola, combinadas con asesoramiento especializado, modalidades de pago alineadas al sistema productivo y procesos de tasación más eficientes, apoyados en tecnología satelital y uso de drones.

La propuesta se completa con Fondos Fima, que acerca alternativas de inversión diseñadas para optimizar la liquidez del productor y de las empresas del sector, con rendimientos diarios y disponibilidad de fondos en plazos flexibles. Tanto en pesos como en dólares, las inversiones pueden gestionarse de manera simple y remota a través de Galicia Office Banking y la app Galicia, desde cualquier lugar, incluso en el campo.