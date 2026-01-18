Futsal: Se conocen los clasificados a la segunda ronda

Con los partidos disputados el ultimo viernes 16, quedaron definidas las posiciones finales de cada Zona del Torneo de Futsal que se disputa en el Estadio «Ernesto Bancora» y organizado por el Club Atletico 9 de Julio, de modo que ahora comienza la etapa de definiciones, con partidos por eliminación directa.

Conformo informo la organización, este lunes juegan los segundos contra los terceros: 20,30 Roma F5 vs. 7L Los de Siempre; 21,30 Nuevas Tierras vs. Dana Equipamientos; 22,30 Manga de Gatos con Lácteos Aurora; y 23,30 Deportivo Paraguayo con Pinturería Pintar.

Al ser por eliminacion directa, no hay empate, en tal caso juegan dos tiempos de 5’ cada uno y si igualan, por penales.

Los cuatro ganadores juegan el miércoles con los cuatro primeros, el viernes las semifinales y el lunes 26 la final.