Futbol: Once Tigres con personalidad se quedo con una valiosa victoria

En el partido adelantado por la 8va. fecha de la Liga Nuevejuliense de Futbol del Torneo de Primera A, en la noche de este viernes, jugaron en el Estadio «Abel Del Fabro», el local, Once Tigres y Atl. French.

Ambos equipos bien ubicados en la tabla de posiciones, pero para seguir, necesitaban una victoria. Y esto fue para Once Tigre, ya que le gano al albinegro por 2 a 1, con dos goles de Lucas Morales.

En un partido con buen futbol por parte de ambos equipos, desde el arranque siempre fue mas el local, que tuvo la iniciativa de llegar al arco de Colli, cuando a partir de los 20 minutos French comenzó a adueñarse del medio campo y de la pelota, un desborde por parte de Losada desde el lateral derecho, ejecuta un gran centro y lo encuentra a Lucas Morales prácticamente solo con la pelota(gran error de la defensa albinegra), y conecta un gran cabezazo y nada pudo hacer el arquero frenchero. Casi sobre el final de la primera parte, también en una muy buena jugada de French, Nico Vázquez logra el empate, lo que permitió tomar mas aire a la visita.

En el complemento, otra vez el local tomando la iniciativa y tal vez el cansancio era marcado por parte de ambos equipos, sin embargo Ascani que con 42 años fue pivoante e inquietante durante todo el partido para con la defensa de French, casi sobre el final del partido logra deshacerse de la marca, escapa con pelota dominada y ejecuta un centro, que cae en los pies de Morales y gol para Once Tigres.

Con este resultado el equipo dirigido por Nico Simón se suman al tandem de los tercero junto a French y Atl. 9 de Julio(este ultimo juega este domingo), con 14 unidades.

Como continua la fecha

SABADO 29

PRIMERA A 8VA FECHA

18.00 hs: Patricios – San Agustín

ASCENSO 13ERA FECHA

17.00 hs: Def. de la Boca – Def. de Sarmiento

17.00 hs: 18 de Octubre – 12 de Octubre

DOMINGO 30

PRIMERA A 8VA FECHA

17.00 hs: Ag. Alvarez – Naón.

17.00 hs: La Niña – San Martín.

17.00 hs: 9 de Julio – Quiroga.

18.00 hs: Libertad – El Fortín.

ASCENSO 13ERA FECHA

17.30 Dudignac – Compañía.