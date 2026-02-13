Futbol: La 14º fecha se desdobla en tres jornadas

La Liga Nuevejuliense de Futbol informo que quedó definido el cronograma de partidos de la fecha 14 del Torneo de Primera División «A» de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, donde se jugara, hoy viernes, domingo y el lunes 16.

Hoy viernes 13, el partido adelantado a las 21hs. San Agustín, recibe a French. Ambos equipos vienen de ganar. Por su parte el dia domingo 15, se disputarán tres partidos el domingo, Atletico La Niña recibe a Once Tigres; Atlético Patricios versus, Atlético 9 de Julio, mientras que San Martín enfrenta a El Fortín, los cuatro equipos viene de perder en la fecha anterior.

Los dos partidos restantes juegan el lunes 16 de febrero (feriado) entre Naón – Quiroga y Ag. Alvarez – Libertad.

LA FECHA 14TA

VIERNES 13

21.00 hs: San Agustín – French.

DOMINGO 15

17.30 hs: La Niña – Once Tigres

19.00 hs: Patricios – 9 de Julio

20.00 hs: San Martín – El Fortín

LUNES 16

17.30 hs: Naón – Quiroga

20.00 hs: Ag. Alvarez – Libertad