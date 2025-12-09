Futbol Infantil: El Torneo «Jorge Urso» ya tiene fecha en el 2026

De cara a las competencias de verano y ante el impase del futbol infantil, desde Club Deportivo San Agustín dieron a conocer la fecha y que categorías tendrá el 6to. Torneo «Jorge Urso», donde conforme adelante esta ultima semana el Grana, se jugara desde el 18 al 21 de febrero 2026, en San Agustín donde se vuelve a jugar uno de los torneos infantiles más esperados del verano, resaltaron.

Para esta 6ta. edición las categorías que juegan son en Femenino Sub 10 y Sub 12, mientras que en masculino, 2014, 2016, 2018 y 2019. Desde el Club destacaron que es un momento para disfrutar del fútbol formativo, compartir en familia y seguir acompañando el crecimiento de nuestros chicos y chicas.

Las consultas, pueden realizarse al 2317- 408242 – Tato Márquez