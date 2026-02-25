Futbol Infantil: Comenzó a disputarse el Torneo «El Lagunerito»

El Club Libertad organiza la 6ta edición del Torneo Regional de Fútbol Infantil «El Lagunerito», que comienza este martes 24 de febrero a las 17 hs en el Estadio Vicente Cusatti, reservado para las categorías 2015, 2017 y 2019. Participan equipos de los clubes de la Liga Nuevejuliense, como así también de la zona con la participación especial de Rosario Central y Agropecuario.

En el caso del fútbol femenino jugarán las categorías 2013 y 2016. El torneo en sus diferentes categorías se disputara en una etapa clasificatoria en zonas, con los equipos mejor ubicados que pasan a los off.

Categoría 2015

Zona A

1 Rosario Central

2 Libertad Azul

3 Once Tigres

ZONA B

Deportivo

Escuela Rodari

San Martín A

ZONA C

Atlético Carlos Casares

Atlético 9 de Julio

Agustín Alvarez

ZONA D

Bragado Club

San Agustín A

El Fortín

ZONA E

Salaberry

Alsina

Moctezuma

ZONA F

Agropecuario

Dudignac

French

ZONA G

San Martín B

San Agustín B

Deportivo Carlos Casares