Futbol Infantil: Comenzó a disputarse el Torneo «El Lagunerito»
El Club Libertad organiza la 6ta edición del Torneo Regional de Fútbol Infantil «El Lagunerito», que comienza este martes 24 de febrero a las 17 hs en el Estadio Vicente Cusatti, reservado para las categorías 2015, 2017 y 2019. Participan equipos de los clubes de la Liga Nuevejuliense, como así también de la zona con la participación especial de Rosario Central y Agropecuario.
En el caso del fútbol femenino jugarán las categorías 2013 y 2016. El torneo en sus diferentes categorías se disputara en una etapa clasificatoria en zonas, con los equipos mejor ubicados que pasan a los off.
Categoría 2015
Zona A
1 Rosario Central
2 Libertad Azul
3 Once Tigres
ZONA B
Deportivo
Escuela Rodari
San Martín A
ZONA C
Atlético Carlos Casares
Atlético 9 de Julio
Agustín Alvarez
ZONA D
Bragado Club
San Agustín A
El Fortín
ZONA E
Salaberry
Alsina
Moctezuma
ZONA F
Agropecuario
Dudignac
French
ZONA G
San Martín B
San Agustín B
Deportivo Carlos Casares
