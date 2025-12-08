Futbol: En la fecha 8 se destacaron partidos con goleadas. San Martin sigue siendo líder del torneo

Mientras en la noche de hoy lunes 8, en el Estadio «Vicente Cusatti», Libertad recibe a El Fortín para completar la 8va. fecha; este ultimo domingo se vivió una gran jornada de futbol, donde el líder del torneo estuvo a punto de compartir la punta, también se vivieron dos partidos con una muy buena producción de goles.

Recordemos que fecha 8 se había suspendido por cuestiones climáticas, solo había jugado Once Tigres y French. Ganaron los «Auriazules» por 2 a 1. El sábado 6 en la localidad de Patricios, Atlético y San Agustín repartieron puntos, ya que empataron 1 a 1.

En tanto en el Estadio «Ramon N. Poratti», Atlético 9 de Julio se vio sorprendido por un contundente y muy ofensivo Atlético Quiroga, que al cabo del primer tiempo, el equipo «violeta» se iba al descanso con una victoria parcial de 5 a 1. En el complemento descontó el equipo «millonario», cerrando el partido 5 a 2 en favor de la visita.

El otro partido resonante en materia de goles fue el que se jugo en el Estadio «Antonio Crosa». Allí Agustín Álvarez recibió a Naon. Para los dirigidos por el Gallego González no fue difícil la tarea, también al cabo del primer tiempo, el ultimo campeón del futbol local, Naon se iba al descanso con una victoria de 0-3. El partido cerro con una contundente victoria de 7 a 0.

Por su parte en la localidad de La Niña, Atlético La Niña, recibió al líder del torneo, San Martin; que al cabo del primer tiempo el «tricolor» se ponía en ventaja y sorprendía al «santo». En el segundo tiempo, el planteo del local en ser mas defensivo que ofensivo, lo supo aprovechar muy bien San Martin, y si bien la presión ofensiva costo, gracias al trabajo del arquero Dicasolo y Dizeo, recién a los 30 minutos se da el empate y en tiempo de descuento, San Martin, no solo sonrió por por ponerse 1-2, sino que no perdió la punta del torneo. El partido fue 2 a 1 en favor de la visita.

Fotos: Pasión y Goles/ Radio Eco FM 97.1

Síntesis 8va. fecha

Once Tigres 2 – French 1

Atl. Patricios 1 – Dep. San Agustín 1

La Niña 1 – San Martín 2

Atl. 9 de Julio 2 – Atl. Quiroga 5

Ag. Álvarez 0 – Atl. Naón 7

Juegan este lunes

Libertad – El Fortín

Campeonato

San Martín 20

Atl. Naón 18

Once Tigres 14

French 14

Atl. 9 de Julio 14

Libertad 12 (2)

Atl. Patricios 6

Dep. San Agustín 6

Atlét. Quiroga 6

Atl. Patricios 6

Atl. La Niña 6

El Fortín 5 (1 y 2)

Agustín Álvarez 4

1 y 2: le resta dos partidos

2: le resta un partido

9na fecha

San Agustín – La Niña

San Martín – Ag. Alvarez

Naón – Libertad

El Fortín – Once Tigres

French – 9 de Julio

Quiroga – Patricios