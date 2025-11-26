Fuga de película en Pergamino: tres presos fueron detenidos otra vez y dos siguen libres

La Policía Departamental de Pergamino desplegó un operativo de gran magnitud entre la noche del lunes y la madrugada del martes para localizar a los cinco detenidos que escaparon de los calabozos de la Comisaría Tercera, ubicada en avenida Paraguay y Merlino. En los primeros minutos del procedimiento, tres de ellos fueron recapturados, mientras continúa la búsqueda de los otros dos evadidos.

El incidente fue descubierto cerca de las 20:00, cuando el personal policial se disponía a entregar la cena a los detenidos. Según fuentes consultadas, los presos aprovecharon el momento en que los efectivos preparaban la distribución de la comida para forzar una reja superior ubicada en un pasillo interno de uso común. Desde allí, accedieron al sector del techo y escaparon por una abertura cuya formación aún se investiga.

Apenas constatada la fuga, la Jefatura Departamental activó el protocolo de emergencia para evasiones y movilizó a todas las brigadas y divisiones operativas: comisarías Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Comisaría de la Mujer, GAD, Policía Rural, DDI, Narcotráfico y Comando de Patrulla.

Tres recapturados en los primeros minutos

El despliegue incluyó recorridas en móviles, patrullajes a pie y verificaciones simultáneas en domicilios vinculados a los evadidos. Gracias a estas acciones, se logró detener nuevamente a Mariano Escobar, Francisco Fernando Coronel y Bruno Leonel Bascuñat, quienes fueron trasladados a dependencias policiales con custodia reforzada.

Continúa la búsqueda de los dos prófugos

Las tareas siguen activas para ubicar a Andrés Agustín Castro de 27 años, y Kevin Andrés Romero de 21 años, ambos detenidos por delitos contra la propiedad. Castro estaba alojado por tentativa de robo y Romero cumplía detención preventiva por robo.

Durante la madrugada del martes, el operativo se intensificó con nuevos rastrillajes, allanamientos de urgencia y la incorporación de más efectivos en zonas rurales y accesos a la ciudad. La Jefatura Departamental advirtió que los dos prófugos deben ser considerados peligrosos.