Fuerte choque en la Ruta 5 a la altura de Mercedes, un hombre resultó herido

Un nuevo siniestro vial de consideración se registró en la noche del martes sobre la Ruta Nacional N°5, a la altura del kilómetro 112, dentro del partido de Mercedes. El choque involucró a un camión con acoplado cargado con granos y una camioneta, lo que motivó un amplio despliegue de los servicios de emergencia y fuerzas de seguridad.

Desde Protección Civil destacaron la rápida articulación del operativo, orientado a preservar la vida y controlar la situación en un tramo de alto tránsito. El trabajo coordinado incluyó la intervención de dos ambulancias del SAME, personal de Policía Vial, Policía Comunal, móviles 26 y 33 de Bomberos Voluntarios de Mercedes, un móvil de la estación de peaje y equipos de la propia Protección Civil.

La responsable del área, Agustina Loré, señaló que el operativo permitió asistir rápidamente a un hombre que resultó herido como consecuencia del impacto. El paciente fue trasladado al nosocomio local para su evaluación y atención médica, sin que hasta el momento se informaran detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones, según lo informado por el medio Mercedes Ya.

El siniestro ocurrió cerca de las 20 horas y, pasadas las 22, los equipos continuaban trabajando en el lugar. Durante ese lapso, el tránsito permaneció reducido y fue desviado de manera preventiva para permitir las tareas de asistencia, remoción de vehículos y control de la carga esparcida, con el objetivo de evitar nuevos incidentes.