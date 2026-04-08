Fuerte aumento de chicharrita: alertan sobre la necesidad de intensificar el monitoreo

La Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis advirtió sobre un marcado incremento en las poblaciones de la chicharrita del maíz (Dalbulus maidis) durante la segunda quincena de marzo, lo que abre una ventana clave para profundizar el estudio del manejo del vector y evitar nuevos brotes severos como los registrados en la campaña 2023/24.

Según el informe Nº39, que relevó datos entre el 17 de marzo y el 1 de abril de 2026, si bien la producción de maíz del ciclo 2025/26 se encuentra mayormente a salvo de infecciones de Spiroplasma del maíz (CSS), el crecimiento poblacional de la chicharrita y la detección de síntomas foliares en algunas localidades encienden señales de alerta.

«Es importante seguir generando información sobre todo el patosistema, monitoreando trampas y cultivos, remitiendo insectos a la red entomológica para establecer su infectividad e inspeccionando síntomas foliares», señaló Alejandro Vera, coordinador de la red.

«Es importante seguir generando información sobre todo el patosistema, monitoreando trampas y cultivos, remitiendo insectos a la red entomológica para establecer su infectividad e inspeccionando síntomas foliares»

Regiones bajo análisis

El relevamiento muestra que el mayor crecimiento poblacional se registró en el NOA, considerado zona endémica, donde el 99% de las trampas se instaló sobre maíz. Allí, el 67% de las localidades presentó capturas superiores a 100 individuos por trampa, el nivel más alto. Este comportamiento coincide con cultivos en estadios reproductivos intermedios (R3-R4) y con niveles moderados de insectos portadores del patógeno.

En el NEA, también zona endémica, el escenario fue similar: el 67% de las localidades alcanzó la categoría máxima de capturas, con cultivos mayoritariamente en fases reproductivas (R2-R3).

En la región Litoral, el 70% de las trampas registró presencia del vector. Un 27% de las localidades mostró niveles bajos, mientras que el 24% alcanzó el máximo, con mayor incidencia en Entre Ríos.

Por su parte, en la región Centro-Norte se detectó presencia de la chicharrita en el 87% de las localidades, con un 46% en el nivel más alto, evidenciando un nuevo incremento poblacional.

En la región Centro-Norte se detectó presencia de la chicharrita en el 87% de las localidades, con un 46% en el nivel más alto

Finalmente, en el Centro-Sur, si bien la incidencia sigue siendo menor, se observó un aumento: la presencia del insecto pasó del 20% al 39% de las localidades, aunque solo un 4% alcanzó niveles máximos.

Una oportunidad para anticiparse

Los especialistas coinciden en que el actual escenario, con alta presencia del vector, pero bajo impacto sanitario en esta campaña, representa una oportunidad estratégica para mejorar las herramientas de monitoreo y manejo. El seguimiento sistemático de trampas, la evaluación de síntomas en plantas y el análisis de infectividad de los insectos serán claves para anticipar riesgos y evitar que se repitan eventos epidémicos en las próximas campañas agrícolas.