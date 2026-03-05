Fue presentada la primera etapa del Codigo Urbano de la ciudad de 9 de Julio

En la sede del Colegio de Arquitectos de 9 de Julio, se llevó a cabo la presentación de la primera etapa del nuevo Código Urbano del partido, en un encuentro que reunió a instituciones intermedias, concejales, representantes de distintos círculos y agrupamientos empresariales, la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio y Cooperativas del interior, entre otros actores de la comunidad.

La jornada contó con la presencia de la Intendente Municipal, María José Gentile, y del secretario de Vivienda y Urbanismo, Martín Banchero, quienes acompañaron la exposición técnica y destacaron la importancia de avanzar en una herramienta normativa actualizada que ordene el crecimiento de la ciudad y las localidades del distrito.

Por parte del Colegio de Arquitectos participaron Javier Fernández Castro, Pedro Llamedo, Miriam Mato y Raúl Sotelo, presidente del CAPBA-Distrito 7, quienes estuvieron a cargo de los aspectos técnicos del trabajo presentado.

Durante el encuentro se expusieron los lineamientos generales de esta primera etapa y se abrió un espacio de intercambio con las instituciones presentes, en el marco de un proceso participativo que busca enriquecer el proyecto antes de su tratamiento formal.

Desde el Municipio se subrayó que el nuevo Código Urbano constituye una herramienta estratégica para planificar el desarrollo territorial, promover inversiones y garantizar un crecimiento ordenado y sostenible para todo el partido de 9 de Julio, a la vez que se anunció que el paso siguiente será que cada participante realice una evaluación y devolución con sugerencias para modificar.