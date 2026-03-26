Formación profesional: Se desarrolla un curso de pizzero y rotisero

La secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Nueve de Julio dio inicio el curso de maestro pizzero y maestro rotisero, una nueva propuesta de formación orientada a brindar herramientas concretas para la inserción laboral.



La capacitación se dicta los días martes y jueves, a ciclo cerrado, en el SUM del CIC, en articulación con el Centro de Formación Profesional N° 402.

Esta iniciativa tiene como objetivo promover el aprendizaje de oficios y generar nuevas oportunidades para los vecinos, a través de una formación práctica que cuenta con certificación oficial.

Desde la secretaría de Desarrollo Comunitario destacaron la importancia de este tipo de propuestas, que permiten fortalecer las capacidades laborales y fomentar el desarrollo personal y comunitario.