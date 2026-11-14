Fiscalía General de Mercedes: Llevo adelante una capacitación en la Preservación de evidencias del hecho y digitales

Durante la jornada de este viernes se desarrollaron en el Salón Blanco Municipal, dos capacitaciones denominada “Buenas prácticas en la actuación policial en función judicial, preservación del lugar del hecho y actuación en siniestros viales”, y que estuvo a cargo del Dr. Leandro Marquiegui, Fiscal General Adjunto del Departamento Judicial de Mercedes. Mientras que la segunda capacitación abordó la “Preservación de la evidencia digital” y fue dictada por el ingeniero Rubén Cangelosi, titular de la Oficina de Información Tecnológica.

La iniciativa tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos y las herramientas del personal municipal, Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, Quiroga, Dudignac y Patricios, ademas de Policía, para mejorar su intervención ante distintas situaciones vinculadas con la seguridad, los procedimientos judiciales y los siniestros viales.

Del encuentro asistió la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, acompañada del secretario de Gobierno, Federico Aranda y el subsecretario de Seguridad, Fabián Beltrán; del cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad y personal policial de la Estación Comunal y de Patrulla Rural 9 de Julio

CONCEPTOS

La Intendente Municipal, María José Gentile, destacó la importancia de la capacitación, con el objetivo de brindar herramientas para mejorar los procedimientos ante diferentes situaciones que se presentan en el territorio.

La jefa comunal señaló que la correcta actuación de los agentes resulta fundamental para que la información y las pruebas recabadas en cada intervención puedan ser incorporadas a las actuaciones judiciales y contribuyan al avance de las investigaciones.

Gentile remarcó que estas propuestas buscan fortalecer el trabajo de quienes intervienen diariamente en situaciones de seguridad y emergencias, brindándoles conocimientos y herramientas para actuar correctamente y garantizar que sus procedimientos tengan el respaldo necesario ante la Justicia.

Por su parte, el Fiscal General adjunto del Departamento Judicial de Mercedes, Dr. Leandro Marquiegui, agradeció la convocatoria de la Municipalidad de 9 de Julio y la confianza depositada en la Fiscalía General para llevar adelante esta instancia de formación destinada a las distintas fuerzas que trabajan en el distrito.

Marquiegui explicó que la propuesta apunta a generar un espacio de intercambio con el personal policial, bomberos y agentes municipales, abordando situaciones concretas que pueden presentarse en el desarrollo de sus tareas, tanto en materia de seguridad como en intervenciones de carácter civil.

En ese sentido, remarcó que se trata de una capacitación eminentemente práctica, orientada a compartir experiencias y brindar herramientas para mejorar la actuación de los agentes ante diferentes circunstancias.

Asimismo, señaló que esta iniciativa forma parte de una política de trabajo impulsada por el fiscal general de Mercedes, Dr. Merola, quien promueve que los integrantes de la Fiscalía General recorran las distintas localidades que integran el Departamento Judicial, compuesto por 15 partidos, para acercar conocimientos y fortalecer el vínculo con las instituciones de cada comunidad.

Finalmente, Marquiegui destacó su satisfacción por visitar 9 de Julio y reiteró su agradecimiento a la Intendencia y al municipio por la convocatoria.