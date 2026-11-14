Consejo Escolar de 9 de Julio: Se entregaron mas equipamientos a escuelas del distrito

En el marco del programa SAE Equipamiento -dependiente del Gobierno de la Prov. De Buenos Aires-, el Consejo Escolar de 9 de Julio llevó adelante una nueva entrega de equipamiento destinado a fortalecer las instituciones educativas del distrito.

En esta oportunidad, se realizó la entrega de los siguientes elementos:

• Jardín de Infantes Nº 912 de la localidad de 12 de Octubre: una heladera con freezer.

• Escuela Primaria Nº 41 del Paraje La Corona: un termotanque.

• Escuela Primaria Nº 52: una heladera con freezer.

• Escuela de Educación Especial Nº 501: un microondas.

• Escuela Secundaria Nº 11 de la localidad de Quiroga: un termotanque.

• Escuela Secundaria Nº 12: una heladera con freezer.

• Escuela Secundaria Nº 13: una heladera con freezer.

Estas incorporaciones permiten mejorar el equipamiento y las condiciones de funcionamiento de los establecimientos, acompañando las necesidades cotidianas de cada comunidad educativa fortaleciendo el Servicio Alimentario Escolar por una inversión de $ 3.692.327.