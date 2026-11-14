El desafío de la carne argentina: transformar su prestigio en valor y conquistar consumidores

La carne argentina tiene un prestigio ganado en el mundo, pero eso ya no alcanza para asegurar su lugar en los mercados. En un escenario de creciente competencia entre proteínas, consumidores más exigentes y nuevas formas de decidir las compras, el desafío de la cadena ganadera pasa por transformar ese reconocimiento en valor económico. Así lo planteó Adrián Bifaretti, jefe del Departamento de Promoción Interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), durante el 5º Congreso Federal Ganadero organizado por Rosgan en la Bolsa de Comercio de Rosario.

El especialista sostuvo que la competitividad de la ganadería no depende solamente de la disponibilidad de hacienda o de las mejoras productivas. También resulta fundamental comprender cómo funciona la demanda y qué estrategias permiten capturar mayor valor en cada etapa de la comercialización.

En ese sentido, introdujo el concepto de «geografía del valor», que consiste en identificar los mercados capaces de pagar mejores precios por los distintos cortes de una media res. Para Bifaretti, una integración inteligente entre el mercado interno y los destinos internacionales permite mejorar el resultado económico de toda la cadena. “El prestigio de la carne argentina como una de las mejores del mundo debe revalidarse y construirse todos los días”, resaltó.

El consumo doméstico sigue siendo una pieza fundamental de esa estrategia, aunque enfrenta dificultades. La carne vacuna compite cada vez más con el pollo y el cerdo, proteínas que tienen menores costos de producción y precios más accesibles para los consumidores. A eso se suma la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, que condiciona las decisiones de compra. “La carne vacuna no está sola, compite cuerpo a cuerpo en los mostradores con el pollo y el cerdo”, subrayó.

Frente a este escenario, Bifaretti remarcó que el marketing debe evolucionar. Ya no alcanza con promocionar las cualidades generales de la carne argentina: es necesario conocer las necesidades de los consumidores, sus hábitos y las distintas situaciones en las que deciden qué comer.

La competencia también se intensifica en el exterior. El especialista advirtió sobre las diferencias de recursos destinados a la promoción comercial. Mientras el IPCVA cuenta con un presupuesto anual de unos 14 millones de dólares, otros organismos internacionales disponen de fondos considerablemente superiores. Esa brecha también se refleja en la presencia en ferias y en las campañas destinadas a posicionar la carne ante los compradores.

En ese contexto, destacó que la diferenciación del producto adquiere cada vez más importancia. Los consumidores no solo valoran el sabor y la calidad, sino también la información sobre el origen, la sustentabilidad, el bienestar animal y los procesos productivos.

Bifaretti señaló que el IPCVA trabaja en fortalecer la reputación de la carne argentina a través de información nutricional, estudios sobre sustentabilidad y estrategias de comunicación que permitan conectar con nuevos públicos. También mencionó un trabajo realizado junto al Conicet que, según indicó, determinó que el 87% del territorio argentino está libre de deforestación, un dato que el sector busca utilizar para respaldar su posicionamiento internacional.

Otro de los cambios que destacó es el creciente peso de las plataformas digitales y la inteligencia artificial en las decisiones de consumo. El desafío, explicó, ya no es solamente lograr visibilidad en las redes sociales, sino conseguir que la carne vacuna aparezca entre las recomendaciones que reciben los consumidores cuando buscan resolver sus necesidades alimentarias.

Para el especialista, el marketing debe acompañar todo ese recorrido, desde el interés inicial hasta la decisión efectiva de compra, combinando información, emociones y herramientas tecnológicas.

La conclusión de Bifaretti tiene que ver con que el sector necesita pasar de una estrategia centrada exclusivamente en el producto a otra que coloque al consumidor en el centro de las decisiones. Esto implica comprender mejor la demanda, generar nuevas oportunidades de consumo y fortalecer la capacidad de capturar valor.

El prestigio internacional de la carne argentina es un activo importante, pero no constituye una ventaja asegurada para siempre. Como planteó el especialista, es una reputación que debe revalidarse y construirse todos los días. “Es imprescindible estar en las vidrieras del mundo”, señaló.