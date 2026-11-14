Accidente Vial: Volcó una camioneta en Ruta 5 a la altura de French

Conforme informaron desde Policia Comunal 9 de Julio en las primeras horas de este sabado, se produjo un despiste de una pick up, siendo la misma una camioneta Volkswagen Amarok que protagonizó un despiste la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 271, a metros del acceso a la localidad de French, en sentido 9 de Julio-Carlos Casares.

Según el informe policial, el vehículo, en el que se desplazaban cuatro ocupantes, despistó e impactó contra una alcantarilla, para terminar su recorrido en la zona de préstamo de la ruta.

En el lugar trabajó personal policial y una ambulancia de Clysa. Tras la evaluación correspondiente, se constató que ninguno de los ocupantes presentaba lesiones y que todos se encontraban fuera de peligro.

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