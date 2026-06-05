Financiamiento, empleo y arraigo: Las banderas que unieron a las autoridades en la apertura de Agroactiva

Este jueves se llevó a cabo la apertura formal de la 32° edición de Agroactiva, evento que contó con un fuerte respaldo político e institucional, reuniendo a funcionarios provinciales, intendentes y líderes de entidades rurales de la región núcleo. Los discursos compartieron un eje común: la celebración del regreso del crédito con tasas competitivas, el reclamo federal por una mayor retribución a las provincias productoras y la consolidación de la feria como el reflejo definitivo de la innovación, el empleo y la identidad del interior argentino.

En un escenario donde confluyeron la política, la industria y el campo, la apertura formal de la muestra dejó definiciones importantes sobre el presente y el futuro de la agroindustria argentina. Pero también tuvo espacio para la emoción, el reconocimiento y la reivindicación de una exposición que desde hace más de tres décadas se consolidó como uno de los principales puntos de encuentro del interior productivo.

Ante la emoción de los presentes, la directora general de AgroActiva, Rosana Nardi, ofreció uno de los discursos más profundos y conceptuales de la jornada. Lejos de centrarse únicamente en números o estadísticas, eligió reflexionar sobre la esencia misma de la exposición.

«Hace más de dos mil años, en la Grecia clásica, los filósofos inventaron una regla para medir la relevancia de una vida, una comunidad o una obra. Dijeron que para alcanzar la grandeza algo debía reunir tres condiciones: debía ser bueno, debía ser bello y, por sobre todas las cosas, debía ser verdadero», expresó.

A partir de esa idea, Rosy construyó una definición que atravesó todo su mensaje: «Hoy estamos inaugurando AgroActiva 2026. Y si esta ciudad que nace en el medio del campo cada junio, hace 32 años, sigue conmoviendo y moviendo al país, es porque es uno de los poquísimos lugares donde esa antigua tríada griega se vuelve realidad».

Con una fuerte carga simbólica, sostuvo que AgroActiva es «bella, buena y verdadera».

«AgroActiva es bella. Tiene a flor de piel la belleza de la creatividad, del diseño y de la innovación. La belleza arquitectónica de los edificios que se construyen acá, como en ninguna otra exposición a cielo abierto del mundo. La belleza del trabajo bien hecho, de las caras sonrientes al entrar por el pórtico, de una mano que se extiende con un mate. La belleza de un abrazo», describió.

Pero también destacó el rol estratégico de la muestra como generadora de oportunidades.

«AgroActiva es buena. Buena en el sentido más profundo de la palabra. Esta ciudad se ofrece generosa para que la usemos. Te da cuatro días que valen un año entero. Para que podamos hacer los mejores negocios, compartir conocimiento y encontrarnos generaciones, empresas, universidades, productores, provincias, jóvenes, autoridades e instituciones. Todo junto. Todo ocurriendo al mismo tiempo».

Pablo Verdecchia

El senador provincial por el departamento Belgrano mostró su entusiasmo por el impacto visual y comercial de la feria en Armstrong, destacando que el volumen de la muestra es una realidad palpable: «ver la cantidad de gente, tanto ayer como hoy, es una alegría enorme. Se puede ver cómo todo este potencial y lo que significan las empresas se demuestra año tras año».

Respecto a la coyuntura del negocio y las herramientas que dinamizan el sector, Verdecchia enfatizó las líneas de financiamiento vigentes: «hay muy buenas posibilidades crediticias. Se han anunciado varios créditos con subsidio de la provincia que permiten que las rondas de negocios sean importantes y que el sector pueda tener una buena llegada a fin de año, aumentando la producción».

Finalmente, al resaltar que más de 70 firmas de su distrito están presentes en la exposición, concluyó: «esto muestra claramente lo que significa nuestro departamento y por qué decimos que somos el corazón productivo de la provincia de Santa Fe. Es parte de lo que somos como región y como personas en esta zona: buscar siempre la innovación y ver cómo producir más, mejor y con mayor calidad». Asimismo, celebró la continuidad del evento en el predio actual, definiéndolo como «una fiesta del campo».

Pablo Javkin

Otra de las autoridades presentes fue el intendente de Rosario, quien reafirmó el lazo inquebrantable que une a su ciudad con el entramado agropecuario y reivindicó la pertenencia cultural de la urbe: «Rosario vive del campo. Es una ciudad que no solo vive en términos de la interrelación con su economía, sino que culturalmente nos sentimos la capital del interior productivo argentino».

El mandatario rosarino valoró de forma positiva el fondo de 100.000 millones de pesos a tasa subsidiada del 8% anual y confirmó la incorporación de la banca pública local a la estrategia de sostén productivo. Por otra parte, contrastó la realidad laboral santafesina con la del resto del país, advirtiendo las asignaturas pendientes en materia de infraestructura y coparticipación: «es muy difícil producir sin infraestructura». El intendente lamentó las asimetrías de la distribución federal, señalando que la provincia recibe de vuelta «mucho menos de lo que la Argentina le devuelve», aunque valoró la impronta de la organización para exhibir el verdadero impacto de la muestra a todo el territorio nacional.

Pablo Bortolato

Por su parte, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario señaló que «la mega muestra representa el escenario ideal para coronar los esfuerzos técnicos e institucionales de la entidad que lidera. Creo que para la Bolsa de Comercio esto es una fiesta. Estamos todo el año pregonando y trabajando sobre temas puntuales del agro, y que hoy estemos acá, donde se juntan todos, la verdad que se disfruta muy a gusto».

Bortolato remarcó además que la afluencia de visitantes al inicio del evento superó las proyecciones y abogó por consolidar la alianza estratégica con los organizadores de cara a las próximas ediciones: «primero, porque empujamos todos desde la provincia de Santa Fe y segundo, creo que tratamos los mismos temas. O sea que no hay duda de que tenemos que ir juntos. Ya vamos a estar más cerca el año que viene para ver cómo nos involucramos».

Javier Martínez

También se hizo presente el intendente de Pergamino, ciudad cuna de Agroactiva, quien puso en relieve el origen de la organización del evento y la proyección global que ha alcanzado la muestra agroindustrial: «ninguna duda de que es un orgullo para nuestra ciudad que un emprendimiento pergaminense luzca a nivel ya mundial, porque esta muestra tiene ribetes que trascienden lo nacional».

Martínez acompañó a la directiva Rosana Nardi y ponderó el rol del evento como espejo de los valores del interior. «El espacio sirve para mostrar la esencia del argentino, la esencia de nuestra producción y de nuestras querencias», remarcando el valor otorgado «a lo que respetamos del interior, que es el trabajo y el empleo». Concluyó afirmando que su partido asiste exhibiendo «nuestra fortaleza, nuestros parques industriales, nuestra industria y nuestra pujanza».

Sergio Busso

El ministro de Bioagroindustria de Córdoba fue otra de las autoridades presentes. El funcionario cordobés relativizó los límites geográficos y remarcó la masiva participación de los sectores económicos de su provincia en suelo santafesino: «nos sentimos parte de Agroactiva porque acá hay muchos cordobeses, no solamente el Gobierno, sino muchos cordobeses productores e industriales que vienen a Agroactiva. Que sea en Santa Fe es una casualidad. Agroactiva también en algún momento estuvo en Córdoba. Por eso es que venimos acá y nos sentimos parte».

Busso puntualizó el éxito de la estrategia crediticia de su provincia, la cual alcanzó un volumen récord de preventa por 130.000 millones de pesos a tasas del 14% para dinamizar la compra de maquinaria dentro de su propia frontera: «hoy vinimos con tasas muy competitivas, 14%, con una preventa que hoy llegamos a 130.000 millones de pesos que productores cordobeses han comprado a industriales cordobeses. Nos sentimos que estamos en nuestra casa y la verdad que estamos muy contentos de que estas cosas puedan ocurrir. Porque en Córdoba también, como decía el Gobernador de Santa Fe, defendemos al campo, defendemos a la industria, defendemos a los que trabajan, y ese es el ADN de nuestras provincias».

Lucas Magnano

Entre las autoridades que se hicieron presente en esta nueva edición de la muestra, también se destacó la figura del presidente de Coninagro. El dirigente definió a Agroactiva como una cita de carácter institucional ineludible y una herramienta de planificación central para el productor: «es sumamente importante para nosotros como entidad estar en una muestra de estas características, que se encuentra entre las más convocantes e importantes de la Argentina y, sobre todo, que es puramente de campo. Agroactiva es una gran vidriera para, de alguna manera, resumir en cuatro días lo que se hace a lo largo de 365 días en todo el campo argentino».

Al analizar la reciente baja en las tasas de interés impulsada por el Banco Nación (12%) y la provincia de Santa Fe (8%), Magnano remarcó que el apalancamiento financiero es vital debido al alto volumen de capital de trabajo e inversión fija que requiere la cadena agroindustrial: «el crédito es sumamente importante en cualquier economía. Contar con apalancamiento financiero para afrontar eso es fundamental; es la piedra angular para poder llevar adelante la actividad». Respecto a la adecuación macroeconómica vigente, evaluó: «me parece que falta un tiempo para que se acomoden todas las variables. Hoy hay que cambiar, hay que replantear muchos negocios y buscarle la vuelta por otro lado, así que es sumamente importante que ese crédito esté presente».