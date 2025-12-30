Finalizo la primera rueda de la LNF con San Martin puntero, Naon que no pierde el objetivo y San Agustín que se proyecta

Se cerro durante este fin de semana la 11º fecha del Torneo de la Liga Nuevejuliense de Futbol y con ello la primera rueda del torneo de Primera A, que dejo a San Martin como único puntero, tras empatar el viernes 26 ante Once Tigres.

Los equipos tomaran un receseo y algunos de ellos en la primera semana de enero comienzan con sus entrenamientos, para iniciar la segunda fase en la primera semana de febrero.

Síntesis F 11

San Martin 0 – Once Tigres 0

Atl. Patricios 2 – Ag. Alvarez 1

Naon 3 – Atl. 9 de Julio 0

El Fortín 1 – French 0

Atl. Quiroga 4 – Atl. La Niña 1

San Agustin 4 – Libertad 2

Posiciones en el Campeonato

San Martín- 24

Atlético Naón – 22

Once Tigres – 21

Libertad – 19

Atlético 9 de Julio – 17

Patricios – 15

San Agustín -15

French – 14

Quiroga – 12 (1)

El Fortín – 11

La Niña – 6 (1)

Agustín Álvarez 4

(1) deben un cotejo pendiente.