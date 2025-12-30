Finalizo la primera rueda de la LNF con San Martin puntero, Naon que no pierde el objetivo y San Agustín que se proyecta
Se cerro durante este fin de semana la 11º fecha del Torneo de la Liga Nuevejuliense de Futbol y con ello la primera rueda del torneo de Primera A, que dejo a San Martin como único puntero, tras empatar el viernes 26 ante Once Tigres.
Los equipos tomaran un receseo y algunos de ellos en la primera semana de enero comienzan con sus entrenamientos, para iniciar la segunda fase en la primera semana de febrero.
Síntesis F 11
San Martin 0 – Once Tigres 0
Atl. Patricios 2 – Ag. Alvarez 1
Naon 3 – Atl. 9 de Julio 0
El Fortín 1 – French 0
Atl. Quiroga 4 – Atl. La Niña 1
San Agustin 4 – Libertad 2
Posiciones en el Campeonato
San Martín- 24
Atlético Naón – 22
Once Tigres – 21
Libertad – 19
Atlético 9 de Julio – 17
Patricios – 15
San Agustín -15
French – 14
Quiroga – 12 (1)
El Fortín – 11
La Niña – 6 (1)
Agustín Álvarez 4
(1) deben un cotejo pendiente.
