Finalizo el 6to. Torneo de Futbol Infantil «Jorge Urso» con un positivo balance

Desde la Sub comisión de futbol infantil de Club Deportivo San Agustín dieron a conocer los resultados que dejo el 6to. Torneo «Jorge Urso», con la participación de varios clubes locales y de la zona en futbol infantil, donde compitieron las categorías 2014, 2016,  2018 y Futbol Femenino.

TORNEO JORGE URSO VI EDICIÓN

POSICIONES FINALES:

CATEGORÍA 2014

CAMPEÓN
CD.SAN AGUSTÍN
SUB CAMPEÓN
C.A ONCE TIGRES
3° BRAGADO C
4° FRENCH

CATEGORÍA 2016
CAMPEÓN
DEPOR PEHUAJÓ SUBCAMPEÓN
C.A FRENCH
3° ATLÉTICO 9 DE J.
4° C.A. ONCE TIGRES

CATEGORIA 2018
CAMPEÓN
BRAGADO CLUB
SUBCAMPEÓN
3° ONCE TIGRES
4° FRENCH

