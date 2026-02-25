Finalizo el 6to. Torneo de Futbol Infantil «Jorge Urso» con un positivo balance

Desde la Sub comisión de futbol infantil de Club Deportivo San Agustín dieron a conocer los resultados que dejo el 6to. Torneo «Jorge Urso», con la participación de varios clubes locales y de la zona en futbol infantil, donde compitieron las categorías 2014, 2016, 2018 y Futbol Femenino.

TORNEO JORGE URSO VI EDICIÓN

POSICIONES FINALES:

CATEGORÍA 2014

CAMPEÓN

CD.SAN AGUSTÍN

SUB CAMPEÓN

C.A ONCE TIGRES

3° BRAGADO C

4° FRENCH

CATEGORÍA 2016

CAMPEÓN

DEPOR PEHUAJÓ SUBCAMPEÓN

C.A FRENCH

3° ATLÉTICO 9 DE J.

4° C.A. ONCE TIGRES

CATEGORIA 2018

CAMPEÓN

BRAGADO CLUB

SUBCAMPEÓN

3° ONCE TIGRES

4° FRENCH