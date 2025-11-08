Fin de semana a puro futbol: En el adelantado de la Primera A, gano Libertad

Con un fin de semana a puro futbol desde ayer viernes con el partido adelantado entre Once Tigres y Libertad, dio inicio por la 5ta. fecha del torneo local, que continua hoy sábado y cierra este domingo 9. Tambien este sabado se disputa la 10ma. fecha del Torneo de Ascenso.

El partido adelantado de este viernes en el «Coqueto», entre Once Tigres y Libertad, fue victoria para la visita que termino ganando 2 a 1. Todo se definió en el segundo tiempo, cuando a los 8 minutos del complemento, Carrasco abrió el marcado para el lagunero, tres minutos después empato Paz para el local y a los 67 minutos, Maxi Zalazar estiro la ventaja para Libertad. Con este resultado, el equipo dirigido por Balhano es puntero, falta conocer el resultado entre Quiroga y San Martin, ya que el «Santo», si gana se coloca también puntero.

SABADO 8

PRIMERA A

16.00 hs: Naón – San Agustín. Arbitro: María Radicciotti.

16.30 hs: El Fortín – Patricios. Arbitro: Walter Medrano.

ASCENSO FECHA 10

16.00 hs: Compañía – Dennehy. Arbitro: Mirko Rojas.

16.00 hs: 12 de Octubre – Def. de Sarmiento. Arbitro: Franco Buffone.

19.00 hs: Dudignac – Def de la Boca. Arbitro: Martín Moreno.

DOMINGO 9

PRIMERA A

14.30 hs: Quiroga – San Martín. Arbitro: Jonatan Crivelli.

20.00 hs: 9 de Julio – Ag. Alvarez. Arbitro: Guillermo Bonello.

21.00 hs: French – La Niña. Arbitro: Walter Medrano.