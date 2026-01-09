Feria Judicial de enero: Se conoce como son los turnos de los Juzgados de Paz local y zona

El Juzgado de Paz de Nueve de Julio informa que, por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires durante la feria judicial del mes de enero (desde el día 1º hasta el día 31 inclusive), los Juzgados de Paz de turno para resolver los asuntos de violencia familiar y de género así como otros asuntos de urgencia que requieran de la habilitación de la feria, tales como los amparos por salud, son los siguientes:

Del 1º al 9 de enero: Juzgado de Paz de Bragado

Del 10 al 16 de enero: Juzgado de Paz de Alberti

Del 17 al 23 de enero: Juzgado de Paz de Nueve de Julio

Del 24 al 31 de enero: Juzgado de Paz de 25 de Mayo

Las denuncias por violencia familiar y de género se reciben, como es habitual, en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Asimismo se informa a la comunidad de Nueve de Julio que el Juzgado de Paz de esta ciudad contará con una guardia de lunes a viernes de 8 horas a 14 horas solo a los fines informativos, pero que no se atenderán ni recibirán trámites administrativos del sector de Certificaciones (informaciones sumarias, declaraciones juradas, certificaciones de firma, autenticación de documentos, etc).

A partir del día lunes 2 de febrero el Juzgado retomará las tareas habituales.