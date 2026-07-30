Félix, el niño nuevejuliense que con 9 años dejo de lado la Play y el Celu por el Caballo, y en Expo Palermo desplego sus destrezas, alcanzando premios

“Desde muy chiquito empecé. A los 3 años comencé a desfilar solo en la fiesta del caballo en Bragado, y de chico ya sentí un gran apego con los caballos y hasta el día de hoy es que me gusta”, estas son las palabras de Félix Visgarra, que con tan solo 9 años viene de tener una experiencia única que quedara muy marcada, tras participar de destrezas criollas en la 138º Expo Rural de Palermo, con un Petiso Argentino, apodado “Buen Amigo El Tiburón. Félix es hijo de Fernando «Nano» Visgarra y su mama, Patricia Josserme, además dos hermanos, Octavio (12) y Matilde (7).

Tanto Fernando como Félix dialogaron este jueves 30 en el programa radial, Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, donde su padre comento que esa misma pasión que hay en la familia por los caballos criollos, eso se va transmitiendo a los hijos, no apurando, pero si acompañando, conto Nano.

Los inicios y pasión de Félix con el caballo

“El mamó de chico y siempre le hicimos entender con mi mujer, ya que a los dos nos gusta lo mismo, y cuando lo vi ahora por primera vez en la pista en Palermo, me movilizó mucho y bueno, te da g otro incentivo más de apostar cada vez más.

En cuanto a «Buen Amigo El Tiburón» fue adquirido hace 4/5 años a Ana María Vacarezza y su hija Magdalena, y se había comprado para mi hijo mayor, pero fue Félix quien lo entro a agarrar, a preparar, comenzó a andar y hacerlo, describió, Nano Vizgarra.

Petiso Argentino, cobra cada vez mas valor en el mundo ecuestre

La raza Petiso Argentino en los últimos 3/4 años comenzó a tener un auge, por un lado, la asociación que nuclea a los criadores, donde tanto en Nuestros Caballos y Expo Palermo, además de otras exposiciones, estos caballos están tomando cada vez más valor y muchos chicos y chicas de muy corta edad ya se los ve arriba de un Petiso, haciendo de sus destrezas. De esta edición de Expo Palermo 2026, participaron 92 Petisos Argentino, informo Nano.

En otro tramo del dialogo periodístico en Radio Amanecer, Visgarra analizo que estos encuentros reúnen a toda la familia, por muchos chicos que empiezan con eso, se hacen los grupos muy lindos y después quedan enganchados después siguen a otra categoría, puntualizo.

Félix: Pensaba que estaba en el campo con una practica mas

En cuanto a los logros, Félix Visgarra compitió en la categoría de principiante con 15 chicos inscriptos. Logra el primer premio como principiante, luego segundo premio en Silla Argentina y en Morfología, 5to. lugar. Algo que no lo podíamos creer, reconoció este productor agropecuario que desarrolla su actividad en cercanías de la localidad de Carlos Maria Naon.

Sobre “Buen Amigo El Tiburón”, Félix conoto que, él lo agarro a sus cinco años, en las destrezas de la semana pasada en Palermo reconoció que estaba un poco nervioso, pero comencé a pensar que estaba en el campo y que era una práctica más, y supongo que me salieron bien las cosas”, conto el joven jinete nuevejuliense que ya sueña con más objetivos en el mundo del caballo.

Félix sumo diciendo, siempre estoy ahí, trato de estar, nunca bajarme del caballo para intentar lo mejor practicando, eso nos permitió llegar porque era un sueño que yo tenía de muy chico y gracias a Dios, se pudo cumplir el sueño.

Los premios logrado por Félix y la emoción de sus padres en la Pista de Palermo

Dejo de lado la Play y el Celu por el caballo

Como parte de esos entrenamientos, su padre acoto diciendo que Félix ha dejado de lado la Play el Celu, para practicar y disfrutar del caballo.

Su pasión, sumado a su logro en Palermo, desde hace varios meses, Félix vienen generando contagio en sus amigos, que se animan a los petisos, contaron padre e hijo en dialogo con el programa radial.

Finalmente, Nano Visgarra conto que de aquí en adelante además de las practicas que tendrá su hijo, vienen algunos encuentros de Caballos Criollos, también desfiles, y seguramente destrezas, y allí estaremos, haciendo lo que nos gusta, montar un caballo, sostuvo.