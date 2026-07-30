Municipalidad de 9 de Julio dejara de emitir y no enviara la boleta papel; el contribuyente deberá adherirse a la Boleta Digital

La Municipalidad de Nueve de Julio continúa promoviendo la adhesión al sistema de Boleta Digital para el pago de tasas municipales, una herramienta que permite recibir las obligaciones tributarias de manera ágil, segura y sin utilización de papel.

En este marco, se informa que los contribuyentes que no residen en el distrito y que actualmente reciben sus impuestos y tasas municipales mediante correo postal dejarán de recibir las boletas por esa vía, por lo que se los invita especialmente a adherirse al sistema de Boleta Digital.

La medida forma parte de una política de eficientización de los recursos municipales, modernización de la gestión y cuidado del ambiente, reduciendo el uso de papel y los costos asociados a la impresión y distribución de las boletas.

A través de la Boleta Digital, los contribuyentes reciben mensualmente sus boletas directamente en su correo electrónico, pudiendo acceder a la información de manera rápida y sencilla, sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Cómo adherirse

Para incorporarse al sistema, se debe ingresar a la pagina web de la Municipalidad de 9 de Julio y seleccionar la opción “Quiero adherirme a la boleta digital”.

Luego, se deberán completar los datos personales solicitados, seleccionar la tasa correspondiente e ingresar el número de identificación. Finalmente, se deberán aceptar las bases y condiciones y presionar “¡Adherirse!”.

El sistema se encuentra disponible para las siguientes tasas: Tasa Retributiva de Servicios Urbanos, Red Vial, Servicios Sanitarios, Patentes, Seguridad e Higiene, Publicidad y Propaganda y Ocupación de Espacio Público.

Desde el Municipio se invita a todos los contribuyentes, y especialmente a quienes residen fuera de Nueve de Julio, a sumarse a esta modalidad, que permite agilizar la comunicación, optimizar recursos y avanzar hacia una gestión municipal más moderna, eficiente y sustentable.