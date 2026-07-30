Torneo Provincial: El Hockey masculino del Club Atlético 9 de Julio compite en Bahía Blanca

La Federación Bonaerense de Hockey organiza para para este fin de semana el Torneo Provincial de Clubes Campeones de primera división masculino, que se desarrollará en la ciudad de Bahía Blanca los días sábado y domingo próximo, cuya apertura se realizara en el Club Universitario.

Habrán de participar en el certamen los equipos de los clubes campeones de la temporada 2025 de las Asociaciones de la Provincia, y en ese marco como ultimo campeón de la Asociación de Hockey Masculino del Centro de Buenos aires, el representante es el equipo del Club Atlético 9 de Julio, conjunto que marcha primero en el certamen de esta Asociación, cuando falta una fecha para finalizar el Torneo Apertura.

El programa será el siguiente.

El sábado a las 14 hs se enfrentan Atlético con Uncas, campeón de la Asociación Tandilense; y a las 16 hs Universitario con el Club de Pelota de Cnel. Pringles, campeón de la Asociación del Sudoeste. Y el domingo a las 10 hs juegan los perdedores, por el 3° y 4° puesto y a las 14,30 hs los ganadores por el 1° y 2° puesto.

Integran el equipo

Diego Acosta, Valentín Alvarez, Marcos Asenjo, Gonzalo Cancelleri, Juan Cruz Castel, José Ignacio Gatica, Pedro Giretti, Benjamín González, Dante González, Juan Remigio Ledo, Manuel Mississián, Manuel Mogaburu (c), Ramiro Montini, Matías Rossi, Julio Rodríguez, Juan M. Rossi y Walter Soria. D.T. Gonzalo Cancelleri, A.T. Agusto Toledo y P.F. Pupi Rossi.