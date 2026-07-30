Pablo Ginestet es el nuevo presidente de CARBAP

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa eligió esta mañana la nueva Mesa Ejecutiva y Administrativa que regirá los rumbos de la entidad durante el periodo 2026-2028.

El Consejo Directivo consagró como presidente a Pablo Ginestet, quien se desempeñó en el último período como Secretario de CARBAP y anteriormente como prosecretario entre 2018 y 2020 y vicepresidente primero entre 2020 y 2022.

“Quiero agradecer a todas las rurales que acompañaron esta gestión, a sus dirigentes y delegados al Consejo Directivo. Siempre es sano , renovar y alternar la conducción de la entidad, al menos así lo entendemos en CARBAP”, expresó el presidente saliente de CARBAP Ignacio Kovarsky.

“Continuaremos trabajando bajo las mismas premisas pero con nuevas y jóvenes incorporaciones, que aportan nuevas ideas, miradas y energía. Nuestro compromiso con las rurales y los productores de Buenos Aires y La Pampa sigue intacto. Seguiremos recorriendo y abordando los problemas, inquietudes y desafíos que hemos trabajado hasta ahora” dijo Pablo Ginestet, flamante presidente de CARBAP para el periodo 2026-2028

Al mismo tiempo ingresaron cuatro nuevos miembros a la Mesa Ejecutiva, los dirigentes Sergio Melgarejo ( Sociedad Rural de San Cayetano) , Alejandro Reinoso ( Asociación Rural de Chascomús) , Mariano Moro (Sociedad Rural de Adolfo Alsina) y Santiago Alem (Sociedad Rural de Olavarría) en reemplazo de Hernan Silva ( Sociedad Rural de La Plata) – quien cumplió funciones de vicepresidente 1 , Patricia Susana Iglesias (Sociedad Rural de Bolívar) quien cumplió funciones de vicepresidente 3, Sebastian Sofia (Sociedad Rural de Chacabuco ) quien cumplio funciones de prosecretario y Santo Rosati (Sociedad Rural de General Lavalle) quien cumplió funciones de protesorero

La mesa directiva de CARBAP quedó constituida de la siguiente manera

MESA DIRECTIVA DE CARBAP 2024-2026

Presidente, Pablo Clemente Ginestet (Asociación Rural de Henderson)

49 años, 1 hijo. Productor agropecuario, Lic. en Economía y Administración Agraria. Ex Presidente de la Asociación Rural de Henderson de 2014 a 2020. Prosecretario de Carbap 2018-2020, ex vicepresidente 1 de CARBAP entre 2020 y 2022, ex secretario entre 2024 y 2026. Actual coordinador de las comisiones de Medio ambiente y granos de CARBAP y de Agricultura de CRA. Delegado en CRA y CARBAP en Cámara Arbitral de Cereales y la Bolsa de Cereales de Bs As, delegado de CRA en la CONASE y ante la CENEIDA

Vicepresidente 1, Sergio Alejandro Melgarejo (Sociedad Rural de San Cayetano)

60 años, Soltero, Ingeniero Agrónomo, Asesor Privado, Presidente de la Sociedad Rural de San Cayetano en cinco periodos (2005-2015), Integrante del Consejo Regional Sur del INTA CERBAS (2010-2016). Ex Protesorero de CARBAP. Ex Director Nacional del INTA. Ex Protesorero de CARBAP 2014-2018

Vicepresidente 2, Julio Marcelo Rodriguez (Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa)

61 años, casado, tres hijos. Productor agropecuario en actividad. Vicepresidente primero de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa de los períodos 2018/2021. Presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa período 2021/ 2023, actualmente vicepresidente de dicha Asociación. Actualmente es presidente de la Comisión de Enlace de las Rurales de La Pampa desde 2022. Ex Vicepresidente 2 de CARBAP entre 2024 y 2026. Delegado en CARBAP representando a La Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa.

Vicepresidente 3, Fernando Ferrari (Sociedad Rural de Lobos)

65 años. Casado. 3 hijos. Médico Veterinario (1984) Coordinador Ente Sanitario Lobos. Gerente Sociedad Rural de Lobos. Delegado en Carbap Sociedad Rural de Lobos (2004). Actual coordinador Mesa de Carnes y Sanidad de Carbap. Delegado por Carbap en la Mesa de Carnes de Cra (2016). Ex Prosecretario de CARBAP entre 2024 y 2026. Ceida (1987) Líder Crea 2013. Concejal de Juntos por el Cambio 2023-2027.

Secretario, Ignacio Kovarsky Arambarri (Sociedad Rural de Trenque Lauquen)

42 años, en pareja con María José Cuffia, sin hijos. Médico Veterinario UNLP 2008, especialización producción lechera UBA 2011. Tercera generación de productores lecheros. Ex vicepresidente y presidente del Ateneo Rural de Trenque Lauquen en 2012. Ex vocal y presidente de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen 2017-2019, 2021-2023..Gerente administrador de empresa agrícola ganadera de accionistas italianos, asesor ganadero externo en rodeos de carne. Liderando el cambio 2020 (Eres Agro), CEIDA 2023 (Centro de Estudios e Investigación para la Dirigencia Agroindustrial). Actualmente cursando diplomatura en políticas públicas CRA-UCA. Ex prosecretario entre 2020 y 2022 y ex secretario de CARBAP entre 2022 y 2024. Ex presidente de CARBAP entre 2024 y 2026

Prosecretario, Mariano Agustin Moro (Sociedad Rural de Adolfo Alsina)

46 años, soltero. Ingeniero Agrónomo UNLP. Tercera generación de productores en Carhué, Adolfo Alsina. Ex vocal titular y actualmente vicepresidente de la Sociedad Rural de Adolfo Alsina. Ex Técnico Regional AAPRESID. Socio Fundador de AAPPCE. Asesor Técnico.

Prosecretario, Alejandro Reinoso (Asociación Rural de Chascomus)

68 años, casado, cuatro hijos. Productor Agropecuario en Chascomús. Ex Vocal de la Asociación Rural de Chascomús y Delegado por la misma Asociación Rural de Chascomús en CARBAP (2009-2012/ 2022-2026). Ex Tesorero CARBAP 2012-2014.

Tesorero, Carlos Miguel Bilbao (Sociedad Rural de Guaminí)

60 años, casado con Viviana, una hija (Bernarda). Economista Agropecuario, Socio de empresas familiares de tercera generación. Presidente de la Rural del Partido de Guaminí 2001 al 2007, hoy vocal. Concejal por el Pro del 2009 al 2013 y presidente del Pro de Trenque Lauquen del 2009 al 2017 Prosecretario de de Carbap 2022/24. Ex Tesorero de CARBAP 2024-2026. Responsable de seguimiento parlamentario y representante de CRA en Barbechando.

Protesorero, Santiago Alem (Sociedad Rural de Olavarría)

30 años, soltero. Contador Publico Nacional. Tercera generación de productores en Olavarría. Ex Presidente Ateneo CRA. Ex Presidente Ateneo Tandil. Ex Presidente Fundación CRA. Actual Prosecretario Sociedad Rural de Olavarría.