Federación Agraria Argentina: Productores federados ratificaron un nuevo mandato a la productora rural de Bolívar, Andrea Sarnari como presidente

En la segunda jornada de trabajo, el 111° Congreso Anual Ordinario de la Federación Agraria Argentina ratificó a Andrea Sarnari como presidente para un nuevo período, con más del 80 por ciento de los votos emitidos. Continuará acompañada por José Luis Volando y Claudio Angeleri, como vicepresidentes 1° y 2°. También resultaron electos Elvio Guía y Orlando Marino como síndicos titular y suplente, respectivamente.

“El Congreso ha elegido también directores titulares y suplentes y definió las líneas que guiarán el accionar gremial de la entidad para el período. Estuvieron presentes y atentos durante dos hermosas jornadas de trabajo que reivindican la lucha de esta Federación Agraria durante tanto tiempo”, dijo Sarnari durante su discurso al ser reelegida.

Y añadió: “Quiero felicitarlos por eso y agradecerles la confianza, podemos seguir transitando el camino como lo vinimos haciendo este año con mis dos vicepresidentes, pero también con todo un Consejo Directivo que hoy se ha renovado y eso también renueva esperanzas y expectativas de que podemos aunar más fuerzas para luchar por los derechos y por las oportunidades que nos faltan”.

Asimismo, señaló: “Hemos trabajado mucho en estas dos jornadas, y me llevo una línea muy fuerte de trabajo, que es la necesidad de oportunidades para que sigamos siendo esos productores que podemos generar desarrollo y arraigo. Si tengo que resumir en algo el trabajo de estos dos días es que veo que faltan muchas oportunidades, faltan muchas condiciones para que trabajemos en igualdad de condiciones con otros y que podamos seguir luchándolas, pero también me llevo mucha fuerza de cada uno de ustedes porque me lo han manifestado”.

Por su parte, Sarnari, afirmó: “Vamos a seguir poniendo todo lo mejor y como dije el año pasado, también necesitamos contar con cada uno de ustedes en todas las oportunidades, que nos llamen, necesitamos que nos marquen, que nos indiquen, que nos propongan y que nos empujen, porque de eso se trata tener un cargo directivo en una entidad como esta: poder interpretar, conducir, pero para eso necesitamos quienes nos marquen cómo conducirlo”.

Finalmente, la presidente de FAA, indicó que “los momentos que nos esperan no van a ser fáciles, seguramente que no van a ser fáciles, pero la hemos luchado durante 113 años en la institución y esos 113 años nos indican que muchos de nosotros hoy estamos, porque en esos 113 años hubo gente, hubo hombres y mujeres que pusieron todo y que permitieron que nosotros hoy sigamos siendo productores y hoy tengamos esta Federación Agraria. Si ellos pudieron, nosotros también vamos a poder”.