Federación Agraria 9 de Julio: Acerca de UPOV91, porque hay preocupación y falacia en lo que se dice

La Filial 9 de Julio de Federación Agraria Argentina fue sede este sábado de una reunión distrital de la entidad federada y que conto con la presencia de su presidente, Andrea Sarnari y su vice presidente, Claudio Angeleri.

La reunión incluyo en la agenda además de la coyuntura local de caminos rurales, inundaciones, la situación que se da en la región en cuanto a infraestructura, también dio un abordaje para lo que en FAA es preocupación y ocupación como lo son nueva ley de Semillas, INTA, SENASA entre otros temas internos de la entidad con base en la ciudad de Rosario.

En dialogo con El Regional Digital, Patricia Gorza, presidente de la Filial 9 de Julio de FAA, agradeció el acompañamiento para una filial muy joven (se conformo en el 2025 al calor de los reclamos por la falta de obras en manejo del agua y caminos rurales).

En 9 de Julio los productores federados del Distrito 2 fueron informados por la situación de falta de infraestructura de 9 de Julio, un informe que se da en la región luego de la inundación sufrida en el 2025, y la preocupación ante los informes meteorológicos de un fenómeno Niño a partir de la próxima primavera para el cono sur.

Sin embargo la mayor agenda se la llevo tres temas en los que Federación Agraria esta trabajando como lo son INTA, SENASA y la nueva ley de semillas que busca aprobar en el Congreso el gobierno de Milei y que esta ligado al ingreso a UPOV 91, del que la entidad federada expuso su clara posición y defensa, del uso propio de la semilla.